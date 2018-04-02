Boko Haram Askeri Üsse Saldırdı

Maiduguri sakinleri, Cashew tarım alanından gelen en az beş patlama ve silah sesleri duyduklarını aktardı.

Ölenler arasında asker veya militanların olup-olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Adını gizli tutan yetkili 18 Boko Haram üyesinin yaya olarak askeri üsse saldırdığını bu sırada yedi intihar bombacısının Bale Shuwar ve Alikaranti köylerinde intihar eylemi düzenlediğini kaydetti.

Üst düzey bir askeri yetkiliye göre, Boko Haram, kentin eteklerindeki Cashew tarım alanındaki üsse intihar bombacıları, havan topu ve silahlarla saldırarak çatışma başlattı.

Saldırı örgütün son aylardaki en kanlı saldırısı oldu. Maiduguri, Boko Haram örgütünün ortaya çıktığı kent olarak biliniyor.

Boko Haram militanları Nijerya’nın Maiduguri kenti yakınında bir askeri üsse ve çevresindeki köylere saldırdı. Saldırıda en az 18 kişi öldü 84 kişi yaralandı.

Cuma günü Maiduguri’nin eteklerindeki Zayuwa yerleşiminde dört genç kız intihar eylemi düzenlemiş ve iki kişinin ölümüne neden olmuştu. Bu, hükümetin Boko Haram ile ateşkes görüşmeleri yürüttüğünü açıklamasını ardından örgüt tarafından düzenlenen ilk saldırı oldu.

Hükümetle görüşmeler yürüten IŞİD’le bağlantılı örgütün Ebu Musab El Barnawi yönetimindeki kolu askeri hedeflere düzenlediği saldırılarla bilinirken; Ebubekir Şekau tarafından yönetilen diğer kolu intihar saldırılarıyla sivilleri hedef alıyor.

Geçen ayın sonunda, militanların elindeki 100’den fazla kız öğrenci sonra serbest bırakılmıştı. Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari hükümetinin pişman olan cihatçıları affedeceğini bildirmişti.

Ancak güvenlik yetkilileri, farklı hedefleri olan birden çok fraksiyona ayrılan grupla anlaşmaya varmanın zor olacağını kaydediyor.

Boko Haram neredeyse dokuz yıldır Nijerya’nın kuzey doğusunda şeriat düzeni kurmak istiyor. Örgüt şu ana kadar 20 bin kişinin ölümüne ve iki milyondan fazla kişinin de yerlerinden olmasına neden oldu.