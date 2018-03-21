Boko Haram Kaçırdığı Kız Öğrencileri Serbest Bıraktı

Cihatçı terör örgütü Boko Haram, Nijerya’da bir ay önce bir yatılı okuldan kaçırdığı 110 kız öğrencinin hemen hemen tamamını serbest bıraktı. Ancak örgüt, kızları serbest bırakırken sert bir uyarıda da bulundu.

Terör örgütü üyeleri gece 2 civarında 9 araçla Dapchi kentine girdi ve kızları kent merkezine bıraktı. Kent sakinlerinden Ba’ana Musa Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, araçlar kent merkezine geldiğinde halkın tedirgin biçimde evlerinden çıktığını ve militanların “Bu hepinize uyarı olsun. Acıdığımızdan bunu yaptık. Kız çocuklarınızı bir daha asla okula göndermeyin” dediğini anlattı.

Nijerya hükümeti, çoğunluğu Müslüman 110 kız öğrencinin 101’inin serbest bırakıldığının doğrulandığını ve bu rakamın sayım ve belgeleme çalışmasının sürmesi nedeniyle güncellenebileceğini belirtti.

Nijerya Enformasyon Bakanı Lai Muhammed de, fidye ödenmediğini, kızların “perde arkası çabalar ve ülkenin bazı dostlarının yardımıyla, koşulsuz olarak” serbest bırakıldığını söyledi.

Kızların şu anda hastanede olduğu ve yanlarında rehberlerin bulunduğu bilgisi verildi.

Boko Haram 2014’te de Chibok’ta 276 kızı kaçırmış, bazıları kendilerini kaçıranlarla evlenmeye zorlanan kızların 100 kadarı bir daha geri dönmemişti.