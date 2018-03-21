HABER

Boko Haram Kaçırdığı Kız Öğrencileri Serbest Bıraktı

21.03.2018 21:09 | Son Güncelleme

Cihatçı terör örgütü Boko Haram, Nijerya’da bir ay önce bir yatılı okuldan kaçırdığı 110 kız öğrencinin hemen hemen tamamını serbest bıraktı. Ancak örgüt, kızları serbest bırakırken yerel halka "kızlarınızı bir daha okula göndermeyin" şeklinde uyarıda bulundu

Boko Haram Kaçırdığı Kız Öğrencileri Serbest Bıraktı

Cihatçı terör örgütü Boko Haram, Nijerya’da bir ay önce bir yatılı okuldan kaçırdığı 110 kız öğrencinin hemen hemen tamamını serbest bıraktı. Ancak örgüt, kızları serbest bırakırken sert bir uyarıda da bulundu.

Terör örgütü üyeleri gece 2 civarında 9 araçla Dapchi kentine girdi ve kızları kent merkezine bıraktı. Kent sakinlerinden Ba’ana Musa Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, araçlar kent merkezine geldiğinde halkın tedirgin biçimde evlerinden çıktığını ve militanların “Bu hepinize uyarı olsun. Acıdığımızdan bunu yaptık. Kız çocuklarınızı bir daha asla okula göndermeyin” dediğini anlattı.

Nijerya hükümeti, çoğunluğu Müslüman 110 kız öğrencinin 101’inin serbest bırakıldığının doğrulandığını ve bu rakamın sayım ve belgeleme çalışmasının sürmesi nedeniyle güncellenebileceğini belirtti.

Nijerya Enformasyon Bakanı Lai Muhammed de, fidye ödenmediğini, kızların “perde arkası çabalar ve ülkenin bazı dostlarının yardımıyla, koşulsuz olarak” serbest bırakıldığını söyledi.

Kızların şu anda hastanede olduğu ve yanlarında rehberlerin bulunduğu bilgisi verildi.

Boko Haram 2014’te de Chibok’ta 276 kızı kaçırmış, bazıları kendilerini kaçıranlarla evlenmeye zorlanan kızların 100 kadarı bir daha geri dönmemişti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Flaş açıklama: Şam, saldırılara yanıt vermeye hazır

Flaş açıklama: Şam, saldırılara yanıt vermeye hazır

Görenler şoke oldu! Üniversite bahçesinde güpegündüz ilişkiye girdiler!

Görenler şoke oldu! Üniversite bahçesinde güpegündüz ilişkiye girdiler!

Olası Sincar operasyonu için Irak'tan sert tepki: Reddediyoruz

Olası Sincar operasyonu için Irak'tan sert tepki: Reddediyoruz

İsrail 11 yıl sonra itiraf etti! Türkiye sınırını jetlerle geçmişler...

İsrail 11 yıl sonra itiraf etti! Türkiye sınırını jetlerle geçmişler...

İsrail askerine tokat atmıştı! Flaş karar!

İsrail askerine tokat atmıştı! Flaş karar!

Merkel'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kınama

Merkel'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kınama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.