Boko Haram'ın kaçırdığı 110 kız öğrenci aranıyor

Nijerya'da radikal İslamcı Boko Haram örgütü tarafından Dapchi kasabasından geçen hafta kaçırılan kız öğrencileri arama çalışmalarına hız verildi.

Boko Haram militanları 19 Şubat'ta kuzeydoğu eyaleti Yobe'deki bir okulu basarak, kız öğrencileri kaçırmıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari olayın bir "ulusal felaket" olduğunu söyleyerek öğrencilerin ailelerinden özür diledi.

Askerlerin saldırıdan birkaç gün önce Dapchi'deki kontrol noktalarından çekildiğine dair haberler ise öğrencilerin ailelerinin öfkesini artırdı.

Nijerya Enformasyon Bakanı Lai Mohammed, gelecekteki olası saldırıları engellemek üzere Yobe eyaletindeki okullara polis ve güvenlik görevlileri gönderildiğini açıkladı.

Devlete ait Bilim ve Teknik Kız Koleji'ne geçen Pazartesi yapılan saldırı sırasında bazı öğrenci ve öğretmenler yakınlardaki çalılık alanlara kaçarak kurtulmayı başarmıştı.

Bölge sakinleri Nijerya ordusunun, askeri uçaklarla birlikte saldırıyı geri püskürttüğünü söylüyor.

Nijeryalı yetkililer önce öğrencilerin kaçırıldığını yalanlamış, militanlardan saklandıklarını açıklamıştı. Ancak ardından 110 kız öğrencinin kayıp olduğunu kabul ettiler.