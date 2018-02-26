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Boko Haram'ın kaçırdığı 110 kız öğrenci aranıyor

26.02.2018 08:26 | Son Güncelleme

Nijerya'da radikal İslamcı Boko Haram örgütü tarafından Dapchi kasabasından geçen hafta kaçırılan kız öğrencileri arama çalışmalarına hız verildi. Askerlerin saldırıdan birkaç gün önce bölgedeki kontrol noktalarından çekilmiş olduğuna dair haberler büyük öfke yarattı.

Boko Haram'ın kaçırdığı 110 kız öğrenci aranıyor

Nijerya'da radikal İslamcı Boko Haram örgütü tarafından Dapchi kasabasından geçen hafta kaçırılan kız öğrencileri arama çalışmalarına hız verildi.

Boko Haram militanları 19 Şubat'ta kuzeydoğu eyaleti Yobe'deki bir okulu basarak, kız öğrencileri kaçırmıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari olayın bir "ulusal felaket" olduğunu söyleyerek öğrencilerin ailelerinden özür diledi.

Askerlerin saldırıdan birkaç gün önce Dapchi'deki kontrol noktalarından çekildiğine dair haberler ise öğrencilerin ailelerinin öfkesini artırdı.

Nijerya Enformasyon Bakanı Lai Mohammed, gelecekteki olası saldırıları engellemek üzere Yobe eyaletindeki okullara polis ve güvenlik görevlileri gönderildiğini açıkladı.

Devlete ait Bilim ve Teknik Kız Koleji'ne geçen Pazartesi yapılan saldırı sırasında bazı öğrenci ve öğretmenler yakınlardaki çalılık alanlara kaçarak kurtulmayı başarmıştı.

Bölge sakinleri Nijerya ordusunun, askeri uçaklarla birlikte saldırıyı geri püskürttüğünü söylüyor.

Nijeryalı yetkililer önce öğrencilerin kaçırıldığını yalanlamış, militanlardan saklandıklarını açıklamıştı. Ancak ardından 110 kız öğrencinin kayıp olduğunu kabul ettiler.

Ağlayan kadınlar

Çibok'ta kaçırılan kızlardan yaklaşık 100'ü hâlâ kayıp

Radikal İslamcı örgüt, 2014'te de Çibok'ta bir okula baskın yaparak 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Çibok'taki okul baskınında kaçırılan öğrencilerden bazıları geçtiğimiz yıllarda serbest bırakıldı, bazıları ise kaçmayı başardı.

Ancak 100'den fazlasının nerede olduğu hâlâ bilinmiyor.

Boko Haram, yerel dilde "Batı tarzı eğitim günahtır" anlamına geliyor. 2002 yılında kurulan örgüt Nijerya'daki şiddet eylemlerine 2009'da başladı.

Örgüt Nijerya'nın kuzeydoğusundaki şiddet olaylarında binlerce insanı öldürdü, yüzlerce kişiyi kaçırdı. Hükümet yetkilileri 30 binden fazla insanın öldürüldüğünü ve yüz binlerce insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtiyor.

IŞİD'e (Irak Şam İslam Devleti) bağlı olduğunu açıklayan örgüt "IŞİD'in Batı Afrika kolu" olarak biliniyor.

Örgüt Nijerya'nın kuzey doğusunda ele geçirdiği bölgede halifeliğini ilan etti.

Son dönemde Nijerya ordusu örgütün elinde bulundurduğu kentlerin büyük bir kısmını geri aldı.

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