Boksör kardeşler 'toplu tecavüz' suçlamasıyla gözaltına alındı

2016 yılına kadar dünya eski boks şampiyonu Ricky Hatton tarafından eğitilen iki kardeşin adının İbiza'da bir 'toplu tecavüz' olayına karıştığı öğrenildi.

DÖRT ERKEK TARAFINDAN TOPLU TECAVÜZ İDDİASI

Olay 29 yaşındaki bir kadının ilaçla uyuşturulduktan sonra tecavüze uğradığını iddia etmesinin ardından patlak verdi.

İddiaları reddeden iki kardeş İspanyol polisi tarafından gözaltında tutulurken diğer iki şüphelinin salıverildiği belirtildi.

Polis ayrıca kadının aşırı alkollü olduğunu ve olayın şüphelilerin evinde yaşandığını kaydetti.

