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Boksör kardeşler 'toplu tecavüz' suçlamasıyla gözaltına alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.07.2018 16:13 | Son Güncelleme

Aralarında 30 yaşındaki profesyonel boksör Paul Upton ve 29 yaşındaki kardeşi Sonny'nin de bulunduğu dört İngiliz tecavüz suçlamasıyla İspanya'da gözaltına alındı.

Boksör kardeşler 'toplu tecavüz' suçlamasıyla gözaltına alındı

2016 yılına kadar dünya eski boks şampiyonu Ricky Hatton tarafından eğitilen iki kardeşin adının İbiza'da bir 'toplu tecavüz' olayına karıştığı öğrenildi.

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DÖRT ERKEK TARAFINDAN TOPLU TECAVÜZ İDDİASI

Olay 29 yaşındaki bir kadının ilaçla uyuşturulduktan sonra tecavüze uğradığını iddia etmesinin ardından patlak verdi.

İddiaları reddeden iki kardeş İspanyol polisi tarafından gözaltında tutulurken diğer iki şüphelinin salıverildiği belirtildi.

Polis ayrıca kadının aşırı alkollü olduğunu ve olayın şüphelilerin evinde yaşandığını kaydetti.

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BOKSÖR KARDEŞLER toplu tecavüz paul upton sonny upton

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