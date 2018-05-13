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Bolton’dan İran’la İş Yapan Avrupalı Şirketlere Kötü Haber

13.05.2018 20:04 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton İran’la iş yapan Avrupalı şirketlere Amerika’nın yaptırım uygulama olasılığını ‘muhtemel’ olarak niteledi

Bolton’dan İran’la İş Yapan Avrupalı Şirketlere Kötü Haber

Amerika Başkanı Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton İran’la iş yapan Avrupalı şirketlere Amerika’nın yaptırım uygulama olasılığını ‘muhtemel’ olarak niteledi.

Bolton bu açıklamayı Amerikan CNN televizyonuna yaptı.

Bolton, Amerika’nın yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusundaki soruya cevaben, “Bu muhtemel. Bu diğer hükümetlerin davranışlarına bağlı” dedi.

Bolton, “Sanırım Avrupalılar bizimle birlikte olmalarının kendi çıkarlarına olduğunu görecekler” ifadesini kullandı.

Bolton, Başkan Trump’ın İran’da rejim değişikliği arayışında olabileceği ya da Amerikan ordusunun İran’ın nükleer tesisilerine saldırı düzenleme ihtimaliyle ilgili sorulara doğrudan yanıt vermedi.

Bolton, “Ben ulusal güvenlik konusunda karar alıcı değilim Trump kararı alır ve benim verdiğim tavsiye onunla benim aramdadır” dedi.

Pompeo umutlu

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise ilerleyen günlerde işe yarayan bir anlaşmanın ortaya çıkacağından umutlu olduğunu kaydetti.

Pompeo Fox News Sunday’e yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki günler ve haftalarda dünyayı İran’ın kötü davranışlarından koruyacak, sadece nükleer programından değil onların füze programlarından ve kötü davranışlarından da koruyacak bir anlaşmanın ortaya çıkacağına umudum var” dedi.

Amerika, İran’la Batılı ülkeler arasında 2015’te varılan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamıştı.

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