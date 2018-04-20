Bolton’dan Rusya’ya Mesajlar

Beyaz Saray, görevine bu ay başlayan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov’un dün ilk kez görüştüğünü açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov’a görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinin, ABD seçimlerine müdahale endişeleri, İngiltere’deki kimyasal saldırı iddiaları, Suriye krizi ve Ukrayna’daki durum hakkındaki endişelerin giderilmesine bağlı olduğunu söyledi.

Açıklamaya göre Bolton, daha iyi ilişkilerin her iki ülkenin de çıkarına olduğuna dikkat çekti. Ancak Bolton, Rusya’nın da 2016’da düzenlenen ABD seçimlerine müdahale ettiği ve İngiltere’de eski bir Rus casusu zehirlediği iddialarını ele alması gerektiğini vurguladı

Beyaz Saray açıklamasında, Bolton’ın görüşmede, ABD’nin, Rusya’nın, Suriye ve Ukrayna’daki tutumu hakkındaki endişeleri dile getirdiği de belirtildi. Rusya, Ukrayna’da ayrılıkçılara, Suriye’de ise Esat yönetimine destek veriyor.