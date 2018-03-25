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Bolton’ın Türkiye ve Erdoğan Hakkında Dikkat Çekici Açıklamaları Ortaya Çıktı

25.03.2018 20:50 | Son Güncelleme

Başkan Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı John Bolton’ın Eylül ayında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı

Bolton’ın Türkiye ve Erdoğan Hakkında Dikkat Çekici Açıklamaları Ortaya Çıktı

Başkan Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı John Bolton’ın Eylül ayında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı.

Amerika Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı John Bolton şahin görüşleriyle tanınan bir isim.

Bolton, 28 Eylül 2017’de SiriusXM adlı radyo kanalında Raheem Kassam ve Başkan Trump’ın eski danışmanlarından Steve Bannon’un sorularına yanıt verirken, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgilili de cümleler kullandı.

Bolton programda Irak’ın kuzeyinde yapılan bağımsızlık referandumuna destek verdiğini ve Amerika’nın, Kürtlerin bağımsızlığını desteklemesi gerektiğini belirtti.

Bolton, “Kürtler bizim Saddam Hüseyin ve uluslararası terörizmle mücadelemizde dostumuz oldular. Bence İran’a karşı da önemli bir tampon olabilirler” dedi.

Bolton radyo programında, “bildiğimiz Irak artık yok ve geri de gelmeyecek. Bağdat hükümeti Tahran’daki Ayetullahların kontrolünde ve Amerika’nın çoğunlukla Bağdat hükümetine dayanan IŞİD’i yenme stratejisi bence hatalıydı” ifadelerini kullandı.

Bolton konuşmasında o dönem Obama yönetiminin İran ve Türkiye’yi hayal kırıklığına uğratmamak için referandumu erteletmeye çalıştığını hatırlattı ve buna karşı çıkarak Türkiye’yi eleştirdi.

Türkiye’nin 30-40 yıl önceki Türkiye olmadığını kaydeden Bolton, “Soğuk Savaş sırasında Türkiye, Amerika’nın müttefikiydi ama Erdoğan iktidarında İslam ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor ve maalesef çok hızlı bir şekilde” dedi.

John Bolton, Irak’taki Kürtlerin bağımsızlığının Türkiye’deki Kürt toplumu üzerinde olası sonuçları olacağını vurguladı. Bu durumun kendisini 20 yıl önce endişelendirmiş olacağını kaydeden Bolton, “Türkiye’deki Erdoğan hükümetini düşününce bugün beni endişelendirmiyor” ifadesini kullandı.

Irak-Türkiye sınırında bulunduğunu hatırlatan Bolton, bölgede yaşayan Türklerin sadece askerlerden ibaret olduğunu iddia etti.

Bolton, Erdoğan’ın başbakanlığı süresince Türkiye’yi bir İslam devleti yapmaya başladığını ve Cumhurbaşkanlığı süresinde de bu politikasına devam ettiğini söyledi.

John Bolton, ”Kemal Atatürk’ün Laik Anayasası’nı ayakta tutan laik yargıçların çoğunu yargıdan başarılı şekilde temizlemeyi başardı, başarısız darbe girişiminden sonra ordunun laik kısmını temizliyor, laik generalleri İslamcı generallerle değiştiriyor. Halifelik istiyor” dedi.

Bolton Erdoğan’ın bir dönem söylediği 'demokrasi araçtır' sözünü de hatırlattı ve “şimdi inmeye hazırlanıyor, sanırım hilafeti yeniden tesis etmek kesinlikle gündeminde” ifadelerini kullandı.

John Bolton eski Başkan George Bush zamanında bir dönem Amerika'nın Birleşmiş Milletler büyükelçiliği görevinde bulunmuştu.

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