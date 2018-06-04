Bomba belge iddiası! Hepsini paylaştı

Gazetenin manşetinde yer alan haberde, gazete tarafından da yayımlanan 2001 tarihli gizli belgede, nükleer silahlarda kullanılacak kadar zenginleştirilmiş uranyum üretiminin resmen İran Savunma Bakanlığı'na devredilmesi emrinin yer aldığı belirtiliyor.

Bu belgenin dışındaki diğer 100 bin dokümanın İsrail gizli servisi Mossad tarafından Tahran'daki bir depoda ele geçirildiği vurgulanıyor.

Gazete, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bu haftaki Avrupa ziyareti öncesinde belgelerin bir kısmının İngiliz, Fransız ve Alman istihbarat servisleriyle paylaşıldığını yazıyor.

Netahyahu'nun dünkü kabine toplantısında da İngiltere, Almanya ve Fransa'yı, ABD Başkanı Donald Trump gibi nükleer anlaşmadan çekilmeye ikna etmek için bir diplomatik girişim başlatacağını söylediği kaydediliyor.

"İRAN ANLAŞMADAKİ BOŞLUKLARI KULLANIYOR"



Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'nden silahsızlanma uzmanı Mark Fitzpartick ise, bulgulardan çıkartılması gereken doğru sonucun, "İran Anlaşması'ndan çekilmek yerine, bu belgeleri silahsızlanmanın doğrulanmasında ve nerelere bakılacağının bilinmesinde kullanılması olduğunu" vurguluyor.