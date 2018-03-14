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Bomba iddia! Güvenlikçiler Beyaz Saray'dan dışarı attı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.03.2018 18:37 | Son Güncelleme

Trump'ın seçim kampanyasının başından beri kişisel danışmanı olan McEntee, hakkındaki mali suç soruşturması nedeniyle Beyaz Saray'dan kovuldu. Amerikan medyasına göre Trump'ın anlaşamadığı isimleri gönderme operasyonunda ise bundan sonraki hedefler, Gazi İşleri Bakanı Shulkin ve Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster.

ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü Dışişleri Bakanlığı'ndan Rex Tillerson'ı alıp yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'yu getirmesi, CIA Direktörlüğü'ne Pompeo'nun Yardımcısı Gina Haspel'i koyması, üzerine ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert'i Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisinden Sorumlu Müsteşar Vekili ataması, tüm dünyanın başını döndürdü.
Amerikan medyasına göre burada durmayacak olan Trump, yakın zamanda yönetiminden başka isimleri de kovacak.

'SHULKIN YERİNE PERRY'

AP ve Bloomberg, Trump'ın ilkin icraatlarından memnun olmadığı Gazi İşleri Bakanı David Shulkin'i gönderip yerine Enerji Bakanı Rick Perry'yi atayacak. Trump'ın aniden Twitter'dan Tillerson'ı kovduğunu duyurmasının ardından Gazi İşleri Bakanlığı meselesini Perry ile konuştuğu ileri sürüldü.

CNN'e göreyse Trump'ın kovulacaklar listesinin başında Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Reymond McMaster var, ardından da Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly geliyor.

TAM BİR KAOS

Tüm bu kargaşa arasında Trump yönetimi içinde büyük bir güç savaşı mı yaşandığını sordurtan bir haber de geldi.

Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'nin müdahalesi sonucunda Trump'ın damadı ve başdanışmaı Jared Kushner'in 'çok gizli' bilgilere erişim yetkisinin elinden alınması sonrası bu kez Trump'ın seçim kampanyasının başından beri kişisel danışmanı olan John McEntee Beyaz Saray'dan kovuldu.

'EŞYALARINI TOPLAMASINA BİLE İZİN VERMEDEN KAPIYA KOYDULAR'

Amerikan medyasına göre herkes Tillerson'ın kovulmasıyla meşgulken Beyaz Saray'dan güvenlikçiler tarafından çıkarılan McEntee'nin eşyalarını toplamasında da izin verilmedi.

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SORUŞTURMA NEDENİYLE GÜVENLİK SORUŞTURMASINI GEÇEMEDİ

İç Güvenlik Bakanlığı tarafından hakkında yürütülen ağır mali suç soruşturması yüzünden kovulduğu belirtilen McEntee'nin de Kushner gibi Beyaz Saray'dakiler için yürütülen güvenlik soruşturmasını geçemediği ve daimi güvenlik izni alamadığı kaydedildi.

SEÇİM KAMPANYASINA GERİ DÖNECEK

Trump'ın yeniden seçilmesi kampanyası, Fox News kanalının eski yapımcısı McEntee'nin kampanya operasyonlarına kıdemli danışman olarak katılacağını duyurdu.

Trump'a inanıp kampanyasında başından beri yer alan üç isim vardı: John McEntee, Hope Hicks ve Dan Scavino.

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ÜÇ ÇEKİRDEKTEN SADECE SCAVINO KALDI

Trump'ın Seçim Kampanyası Basın Sözcüsü olan ve görevine Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak devam eden Hope Hicks'in Trump'ın kıdemli danışmanı Rob Porter'la ilişkisi vardı. Porter'ın kadına şiddet sebebiyle kovulmasının ardından Hicks bu ayın başında istifa etmişti.

Trump'ın en sadık dostlarından geriye sadece Sosyal Medya Direktörü Scavino kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Beyaz Saray ABD Trump McEntee

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
yahudiler öyle istemiştir...
ABD Derin Devleti yönetime el koydu gidenler sütten çıkmış değildi elbette ama onların yerine Gelenlerin hepsi CIA elemanları; ve büyük ihtimalle birçoğuda Yahudi dir ABD Yapacağı hamleler için ön hazırlık çalışmasına başladı
YÖNETİMDEKİ YAHUDİLER TEMİZLENİYORSA DEWAAM AMMA NORMAL İNSANLAR GÖNDERİLİP YAHUDİ DOLDURULUYOR SA YAZZIK OLDU DİMEKTİR !
abd.ye hükmeden güç 3.dünya savaşını trump ile başlatmayı düşündüğünden trumpın yerini dahada sağlamlaştırmaya çalışıyor
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