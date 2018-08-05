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Bombalı intihar saldırısında üç NATO mensubu öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 05.08.2018 11:09 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı, Afganistan'ın doğusundaki intihar saldırısında üç NATO askerinin yaşamını yitirdiğini bildiriyor.

Bombalı intihar saldırısında üç NATO mensubu öldü

Sık sık saldırılara sahne olan Afganistan'da bugün bir kez daha bomba patladı.

Reuters haber ajansı, ülkenin doğusunda gerçekleşen intihar saldırısında üç NATO mensubunun öldüğünü duyurdu.


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Anahtar Kelimeler:
NATO Afganistan bombalı saldırı

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bu teröristleri anlaşılan rusya kullanıyor.
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