Bonn pembeye büründü

Facebook'taki “Ölmeden önce görmeniz gereken yerler” listesine giren kiraz ağaçları bu yıl da binlerce kişiyi eski başkente çekti.Almanya'da soğuk ve yağışlı uzun bir kış döneminden sonra güneş nihayet yüzünü gösterdi. Güneşin parlamasıyla, kiraz ağaçları da çiçek açtı ve kentte yine izlemeye doyulmaz manzaralar oluştu.

Hafta sonu binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi, kiraz çiçeklerinin yarattığı büyülü ortamı görmek için kentin tarihi semtinin sokaklarını arşınladı.

Kiraz çiçekleriyle dolu bir Alman kentini gezmek, şüphesiz en fazla Japon turistler için özel bir an. Kendi ülkelerinden tanıdıkları ağaçları Bonn’da gören Japonlar sayısız fotoğrafla bu anı ölümsüzleştiriyor. Ziyaretçiler aarasında en revaçta olanlar ise saçlarda kiraz çiçekleriyle selfie çekmek.

Bonn'daki kiraz çiçekleri, 2012 yılında Facebook'taki "Ölmeden görmeniz gereken yerler" sayfasında listeye alındığından bu yana dünyanın her yanından tursitlerin akınına uğruyor.

Kiraz çiçeklerinin açmasıyla kennte romantik görüntüler oluşuyor. Ağaçların tarihi, sokaklardaki binalar kadar eskiye uzanıyor. Ağaçlar, eski başkent olan Bonn'un tarihinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Yıllar içinde kiraz çiçeklerinin sürdürülebilirliğini korumak amacıyla mevcut ağaçlara ek olarak yenileri de ekildi.

Heike Mund

© Deutsche Welle Türkçe