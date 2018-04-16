HABER

Bonn pembeye büründü

16.04.2018 11:01 | Son Güncelleme

Almanya’nın eski başkenti Bonn baharın gelmesiyle bir kez daha pembeye büründü.

Bonn pembeye büründü

Facebook'taki “Ölmeden önce görmeniz gereken yerler” listesine giren kiraz ağaçları bu yıl da binlerce kişiyi eski başkente çekti.Almanya'da soğuk ve yağışlı uzun bir kış döneminden sonra güneş nihayet yüzünü gösterdi. Güneşin parlamasıyla, kiraz ağaçları da çiçek açtı ve kentte yine izlemeye doyulmaz manzaralar oluştu.

Hafta sonu binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi, kiraz çiçeklerinin yarattığı büyülü ortamı görmek için kentin tarihi semtinin sokaklarını arşınladı.

Kiraz çiçekleriyle dolu bir Alman kentini gezmek, şüphesiz en fazla Japon turistler için özel bir an. Kendi ülkelerinden tanıdıkları ağaçları Bonn’da gören Japonlar sayısız fotoğrafla bu anı ölümsüzleştiriyor. Ziyaretçiler aarasında en revaçta olanlar ise saçlarda kiraz çiçekleriyle selfie çekmek.

Bonn'daki kiraz çiçekleri, 2012 yılında Facebook'taki "Ölmeden görmeniz gereken yerler" sayfasında listeye alındığından bu yana dünyanın her yanından tursitlerin akınına uğruyor.

Kiraz çiçeklerinin açmasıyla kennte romantik görüntüler oluşuyor. Ağaçların tarihi, sokaklardaki binalar kadar eskiye uzanıyor. Ağaçlar, eski başkent olan Bonn'un tarihinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Yıllar içinde kiraz çiçeklerinin sürdürülebilirliğini korumak amacıyla mevcut ağaçlara ek olarak yenileri de ekildi.

Heike Mund

© Deutsche Welle Türkçe

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyorSon dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor
Bebeğini çatıdan attı!Bebeğini çatıdan attı!
Trump hakkında ABD'yi karıştıran iddia! Trump hakkında ABD'yi karıştıran iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Washington Post’tan skandal Türkiye’ye yazısı

Washington Post’tan skandal Türkiye’ye yazısı

Batı ülkeleri Ortadoğu'yu askeri üsse çevirdi

Batı ülkeleri Ortadoğu'yu askeri üsse çevirdi

ABD ile Fransa arasında 'ikna' krizi! Beyaz Saray'dan yanıt geldi

ABD ile Fransa arasında 'ikna' krizi! Beyaz Saray'dan yanıt geldi

İlk kez açıkladı! Esad’ın ailesini sakladığı ülke

İlk kez açıkladı! Esad’ın ailesini sakladığı ülke

Beyaz Saray, Macron'u yalanladı: ABD'nin Suriye'deki misyonu değişmedi

Beyaz Saray, Macron'u yalanladı: ABD'nin Suriye'deki misyonu değişmedi

İngiltere Dışişleri Bakanı Jonhson'dan Suriye açıklaması: Bu kadarının fazla olduğunu gösterdik

İngiltere Dışişleri Bakanı Jonhson'dan Suriye açıklaması: Bu kadarının fazla olduğunu gösterdik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.