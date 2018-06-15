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Boris Becker’den 'diplomatik dokunulmazlık' savunması

15.06.2018 22:17 | Son Güncelleme

Ünlü eski tenisçi Boris Becker, diplomatik dokunulmazlığı olduğu gerekçesiyle hakkında açılan davanın düşmesini talep etti.

Becker, Nisan ayında Orta Afrika Cumhuriyeti spor ataşesi olarak atanmıştı.Eski yıldız tenisçi Boris Becker, "diplomatik dokunulmazlığı" olduğu gerekçesiyle hakkında açılan alacak davasına itiraz ederek, suçlamaların düşürülmesini talep etti. Geçen yıl haziran ayında Londra merkezli Arbuthnot Latham &Co Bankası'nın 2015 yılından bu yana tahsil edemediği alacakları için Becker'e karşı açtığı davada mahkeme, ünlü tenisçinin iflasına karar vererek, borçlarını ödemeyeceğine hükmetmişti.

Söz konusu davanın düşmesinin ardından Becker'in eski ortağı Hans Dieter Cleven da 30 milyon Sterlinlik alacağı olduğu iddiasıyla ünlü tenisçiye dava açmıştı.

İngiliz haber ajansı Press Association'ın (PA) haberine göre, Nisan ayında Orta Afrika Cumhuriyeti Avrupa Birliği Spor Ataşesi olarak atanan eski Alman tenisçinin avukatları, Becker'in bu pozisyon nedeniyle diplomatik dokunulmazlığının bulunduğunu ve yargılanamayacağını savundu. Avukatları, Becker'ın bu pozisyonu davadan kurtulabilmek amacıyla kabul ettiği yönündeki suçlamaları ise geri çevirdi.

Becker, hakkındaki suçlamaların haksız olduğunu belirterek, "Bu komediye bir son vermek ve hayatıma sil baştan başlayabilmek için diplomatik dokunulmazlığımı devreye sokmak zorunda kaldım” şeklinde konuştu.

Maddi açıdan oldukça zorlu günler geçiren 50 yaşındaki eski Wimbledon şampiyonu, geçen hafta borçlarını bir kısmını ödeyebilmek için kazandığı kupaları satışa çıkarmak zorunda kalmıştı.

DW,AFP/SÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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