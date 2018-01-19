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Boris Johnson'dan İngiltere Fransa arasına köprü önerisi

DÜNYA HABERLERİ | 19.01.2018 11:24 | Son Güncelleme 2 saat önce

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Ocak (DHA) – Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiltere ve Fransa arasına dev bir köprü yapılmasını önerdi. Bu proje gerçekleşirse yapılacak köprü dünyadaki en büyük köprülerden biri ve Manş tünelinden sonra iki ülkeyi bağlayan ikinci karayolu bağlantısı olacak.

The Daily Telegraph'daki habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iki ülkenin birbirlerine "kırmızı halı uzatması” gerektiğini söylemesinin ardından Boris Johnson İngiltere ve Fransa arasında bir köprü inşa edilmesi fikrini ortaya attı.

Macron'la Anglo-French zirvesinde önceki gün bir araya gelen Dışişleri Bakanı, dünyanın en büyükleri arasındaki iki ekonominin yalnızca tek bir demiryoluyla birbirine bağlı olmasını "gülünç” olarak değerlendirdi ve Macron'a köprü teklifini sundu. Habere göre Macron da "Katılıyorum. Yapalım” diye yanıt verdi.

Habere göre Boris Johnson, başlangıçta bir araç tüneli fikrini savunmuştu fakat şimdi köprü fikrinin de bir seçenek olabileceğini düşünüyor.

Birleşik Krallık 2019'da Avrupa Birliği'nden ayrılacak olsa da, Avrupa ve Birleşik Krallık coğrafi olarak birbirine çok yakın olmaya devam edecek.

Bu aşamada sadece bir fikir olan köprü için henüz resmi bir öneri yapılmadı. The Daily Telegraph'taki habere göre Johnson, inşa edilecek köprünün özel fonlu olabileceğini – yani köprü inşasının masraflarını özel bir şirketin üstleneceği bir yöntem kullanılacağını düşünüyor.

Öte yandan uzmanlar, bu köprüyü inşa etmenin çok da kolay olmayacağına dikkat çekiyor. Business Insider'daki habere göre, köprünün fizibilitesi tam konumunun neresi olacağına göre değişebilir. İngiltere ve Fransa arasında yer alan Manş Denizi'nin genişliği en dar noktası olan Strait of Dover'da 32 kilometreyken, genişlik 241 kilometreye kadar değişiyor. (Fotoğraflı)

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