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Boris Nemtsov ödülü Nadejda Mityuşkina'ya verildi

21.06.2018 09:30 | Son Güncelleme

Rusya'da öldürülen muhalif politikacı Boris Nemtsov anısına kurulan Özgürlük İçin Boris Nemtsov Vakfı'nın ödülü Bonn’da düzenlenen törenle aktivist Nadejda Mityuşkina'ya verildi.

Boris Nemtsov ödülü Nadejda Mityuşkina'ya verildi

Rusya'da 2015 senesinde öldürülen muhalif politikacı Boris Nemtsov anısına kızı Zhanna Nemtsov tarafından kurulan Özgürlük için Boris Nemtsov Vakfı'nın bu yılki ödülü, Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen törenle sahibine verildi.

Ödülün sahibi, Boris Nemtsov'un mücadele arkadaşlarından Nadejda Mityuşkina oldu. Özgürlük İçin Boris Nemtsov Vakfı ödülün Rusya'da insan hakları ve demokratik değerler için sergilediği cesur mücadele nedeniyle Mityuşkina'ya verildiğini açıkladı. Törene Nemtsov’un gazeteci kızı Zhanna Nemtsov da katıldı.

Ödülünü alan muhalif Solidarnost (Dayanışma) Hareketi'nin yöneticisi Mityuşkina, Rusya'da insan haklarının giderek kötüleştiğine dikkat çekti. Mityuşkina DW'ye verdiği demeçte, Rusya'da muhaliflere yönelik baskının da gittikçe arttığını belirtti. 2015'te öldürülen Boris Nemtsov'un en yakın mücadele arkadaşlarından biri olarak tanınan Mityuşkina, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik eleştirileriyle bilinen sivil toplum kuruluşu Solidarnost (Dayanışma) hareketinin yöneticisi ve aynı zamanda kurucusu.

Ödül üçüncü kez verildi

Özgürlük İçin Boris Nemtsov Ödülü üç yıldır Rusya'da demokrasi ve özgürlükler için mücadele edenlere veriliyor. Bu yıl ödüle toplam 30 kişi aday gösterilmişti. Bağımsız Rus gazetesi Nowaya Gazeta'nın okuyucuları internet üzerinden ödül için beş favori belirlemişti: Ödülü kazanan Solidarnost (Dayanışma) hareketinin yöneticisi Mityuşkina, muhalif Rus politikacı Aleksi Navalny, tarihçi, insan hakları aktivisti Juriy Dmitriev, muhalif politikacı Jegor Çernjuk ve insan hakları aktivisti, tutuklu Ojub Titiev.

Özgürlük İçin Boris Nemtsov Ödülü 2016'da Lew Schlossberg'e, 2017'de ise Ildar Dadin'e verilmişti.

Boris Nemtsov 27 Şubat 2015'te yılında muhalefetin yapacağı bir protesto yürüyüşünden birkaç gün önce Kremlin yakınlarında bir köprüde vurularak öldürülmüştü. Nemtsov'un öldürülmesiyle ilgili olarak beş Çeçen sanık yargılanarak 11 ile 19 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. Ancak Boris Nemtsov'un yakınları cinayet emrini Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un verdiğini iddia ediyor. Rusya eski Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in hükümetinde başbakan yardımcısı olarak görev de yapmış olan Nemtsov reform yanlısı görüşleriyle biliniyor ve Ukrayna'daki savaşa karşı çıkıyordu.

DW,AFP/HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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