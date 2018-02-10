Borsalar Sert Dalgalanmaların Ardından Haftayı Yükselişle Tamamladı

Amerikan borsaları haftanın son gününde aylarca süren rekor yükselişin ardından gelen geçen haftanın sert dalgalanmalarını yansıtmaya devam etti. Buna rağmen cuma gününü yüzde 1’den fazla yükselişle kapatan borsalar, dalgalanmaların ardından yatırımcılar için teselli oldu. Yine de bu hafta, piyasalar için son iki yılın en kötü haftası olarak kayıtlara geçti.

Bugün (Cuma) yaşanan yükselişe rağmen S&P 500 endeksi hafta boyunca yüzde 5,2 düşüş yaşadı. Bu, Ocak 2016’dan beri S&P 500’ün yüzde oranında haftalık en büyük düşüşü oldu.

Sadece Cuma gününe bakıldığında geçen hafta yaşanan büyük dalgalanmaların bir yansıması olarak S&P 500’ün yükseliş oranı yüzde 2,2’den yüzde 1,9’a geriledi.

S&P 500 ve Dow Jones Sanayi Endeksi 26 Ocak’taki rekor seviyelerinden yüzde 10’a yakın oranda düşüş göstermelerinin ardından düzelme döneminde olduklarını doğrulamıştı.

Haftanın kapanış rakamlarına bakıldığında; Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,8 yani 330,44 puan yükselerek haftayı 24.190,9 puandan kapattı. S&P 500 yüzde 1,49 yükselişle yani 38,55 puan artışla 2.619,55 puana yükseldi. Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 1,44 oranında yani 97,33 puan yükselişle 6.874,49 puanla haftayı noktaladı.