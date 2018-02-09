Borsalarda Düşüş Devam Etti

ABD borsaları hafta boyunca yaşanan dalgalanmaların ardından Perşembe gününü yine düşüşle kapattı. Dow Jones sanayi endeksi ve Standard & Poor’s 500 endeksinin iki hafta önceki rekor zirvelerinin ardından yaşadığı düşüş yüzde 10’a ulaştı. Borsalarda son bir yılda görülen hızlı yükselişin ardından yaşanan bu düşüş Wall Street’te "düzelme" olarak yorumlanıyor.

Dow Jones sanayi endeksi 1,032.89 puanlık yani yüzde 4,15’lik düşüşle 23,860.46 puana geriledi; S&P 500 endeksi 100.66 puanlık yani yüzde 3,75’lik düşüşle 2,581 puandan kapanışı yaptı. Nasdaq bileşik endeksi ise 274.83 puanlık yani yüzde 3,9’luk düşüşle günü 6,777.16 puanla kapattı.

ABD borsaları, hafta başında başlayan sert düşüşün ardından Salı gününü tepki alımları nedeniyle yükselişle tamamlamıştı. Ancak borsalardaki dalgalanma haftanın geri kalanında devam etti.