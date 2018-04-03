Borsalardaki Düşüşün Ardındaki Neden Trump mı?

Asya ve Avrupa’da borsalar Salı gününe düşüşle başladı ancak Pazartesi olduğu gibi büyük kayıplar yaşanmadı. Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşı endişesi ve Başkan Donald Trump’ın online alışveriş sitesi Amazon’a yönelik sözlü saldırısı Pazartesi günü borsalarda düşüşe neden olmuştu.

Çin’in Şangay Bileşik Endeksi yüzde 0,84’lük düşüşle günü kapatırken Japon Nikkei endeksi yüzde 0,5’lik düşüş yaşadı. Hong Kong’un Hang Seng endeksi ise öğleden sonra kendini toparlayarak yüzde 0,25lik yükseliş gördü.

Amerikan Dow Jones endüstriyel endeksi Pazartesi günü yüzde 1,9 düşüşle kapanırken S&P 500 endeksi yüzde 2,3, NASDAQ ise neredeyse yüzde 3 düşmüştü.

Başkan Donald Trump, e-ticaret devi Amazon’a son günlerde üç kez sert eleştiriler yöneltti. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos aynı zamanda Washington Post gazetesinin de sahibi. Gazetenin son dönemde Trump’la ilgili haberleri Başkan’ın öfkesini çekmişti.

Amazon’un büyük çaplı operasyonlarının onunla rekabet edemeyecek küçük perakendeciler için yıkıcı olduğunu söyleyen Trump, Amazon’un Amerikan Posta İdaresi’ne yaptığı ödemenin de çok düşük olduğunu belirtmiş ve bunun yarı kamu kuruluşu niteliğinde olan kuruma yılda yüz milyonlarca dolar kaybettirdiğini söylemişti. Ancak Posta İdaresi ise Amazon’la yaptığı anlaşmanın karlı olduğunu söylüyor.