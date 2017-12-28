HABER

Bosna Savaşı: 'Yaşam ve ölümün metresine' savaş suçlarından 14 yıl hapis cezası

28.12.2017 05:57 | Son Güncelleme 6 saat önce

Bosna Hersek'de bir mahkeme, 1992 yılında Sırp sivillere yönelik işkence dahil çeşitli savaş suçları nedeniyle Azra Basic adlı kadını 14 yıl hapis cezasına mahkum etti. 'Yaşam ve ölümün metresi' olarak tanınan Basic, Bosna'daki savaş suçlarından sorumlu tutulan kadınlar arasında en ağır ceza alanı oldu.

Bosna Hersek'de bir mahkeme, işlediği savaş suçları nedeniyle 'yaşam ve ölümün metresi' olarak tanınan Azra Basic adlı kadını 14 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Çarşamba günü mahkeme, Azra Basic'in 1992 yılında Derventa şehri ve yakınlarındaki Sırp sivillere yönelik işkence dahil çeşitli savaş suçları işlediğine hükmetti.

Basic, Bosna'daki savaş suçlarından sorumlu tutulan kadınlar arasında en ağır ceza alanı oldu.

Bosnalı Hırvat güçlerin gözaltına aldığı Sırplara işkence etmekle suçlanan kadının bazı mahkumların alnına haç işaretini kazıdığı, bazılarına zorla benzin içirip ardından yüzlerini ve ellerini yaktığı, diğer mahkumları ise çırılçıplak soyup camların üzerinde sürünmeye zorladığı öne sürüldü.

Bosna'daki mahkemenin hakimi, Azra Basic'in işlediği en ağır savaş suçunun boynundan bıçakladığı bir mahkumu öldürmesi olduğunu söyledi.

'Kocaman yürekli kadın'En az 100 bin kişinin hayatını kaybettiği 1992-1995 Bosna Savaşı'nın ardından Azra Basic ABD'ye kaçmıştı.

Basic yaklaşık 20 yıl kimliğini değiştirerek ABD'de yaşamış, 2011'de ise tutuklanmıştı.

Arkadaşları onun "kocaman yürekli" ve "çok iyi" bir kadın olarak nitelendiriyordu.

Bilyana Plavsiç en tanınanı

Eski Bosna Cumhurbaşkanı Bilyana Plavsiç, eski Yugoslavya'nın en çok tanınan kadın suçlusu.

2003 yılında Lahey'deki Birleşmiş Milletler (BM) Savaş Suçları Mahkemesi, suçunu itiraf eden 87 yaşındaki Plavsiç'i 11 yıl hapse mahkum etmişti.

Savaş suçlarının görüldüğü Yugoslavya Mahkemesi kapılarını kapattı20 yıl hapis cezası onandıktan sonra zehir içen Bosnalı Hırvat general öldü'Bosna Kasabı' Mladiç, soykırımdan suçlu bulundu

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül'e KHK sitemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül'e KHK sitemi

Himba kabilesinin kadınları hamile kalmak için bakın ne yapıyor

Himba kabilesinin kadınları hamile kalmak için bakın ne yapıyor

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Naylon poşet kararı Resmi Gazete'de ! Ne zaman paralı olacak?

Naylon poşet kararı Resmi Gazete'de ! Ne zaman paralı olacak?

En düşük memur maaşı 2.857 lira

En düşük memur maaşı 2.857 lira

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsrailli askerlerin gözaltına aldığı 16 yaşındaki Fevzi, kefaletle serbest!

İsrailli askerlerin gözaltına aldığı 16 yaşındaki Fevzi, kefaletle serbest!

Suriye'den Erdoğan'a: Akan masum kanların temel sorumlusu, her türlü terörist grubu destekliyor!

Suriye'den Erdoğan'a: Akan masum kanların temel sorumlusu, her türlü terörist grubu destekliyor!

Putin'den kanlı saldırı için son dakika açıklama

Putin'den kanlı saldırı için son dakika açıklama

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

Bakan'a Noel hediyesi olarak at dışkısı gönderdi!

Bakan'a Noel hediyesi olarak at dışkısı gönderdi!

Sevakin Adası anlaşmasının ardından Türkiye'den kritik iddialara yanıt

Sevakin Adası anlaşmasının ardından Türkiye'den kritik iddialara yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.