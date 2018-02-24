HABER

Boykot çağrılarının ardından şirketler NRA ile ilişkisini kesiyor

24.02.2018 13:00 | Son Güncelleme

ABD'deki en büyük silah lobisi olan NRA ile ilişkisi bulunan şirketlerden bazıları, aktivistlerin boykot çağrıları üzerine NRA ile ilişkilerini kesmeye başladı. Bunlar arasında büyük araç kiralama şirketleri de bulunuyor.

Boykot çağrılarının ardından şirketler NRA ile ilişkisini kesiyor

ABD'deki en büyük silah lobisi olan National Rifle Association (Ulusal Silah Birliği, NRA) ile ilişkisi bulunan şirketlerden bazıları, boykot çağrıları üzerine NRA ile ilişkilerini kesmeye başladı.

Bu şirketler arasında NRA üyelerine indirim sunan Hertz, National, Avis, Budget ve Enterprise araç kiralama şirketleri de ilişkilerini kesen şirketler arasında yer aldı.

Florida'da 17 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısının ardından silahların daha sıkı denetlenmesi gerektiği yönünde çağrılar artmıştı.

Florida'nın Cumhuriyetçi valisi Rick Scott, silah sahibi olmak için gereken minimum yaşı 18'den 21'e çıkarma çağrısını desteklediğini açıkladı.

Saldırıdan önce Scott NRA'nın bir müttefiki olarak görülüyor ve silah sahibi olmaya yönelik herhangi bir zorlaştırıcı adıma karşı çıkıyordu. Fakat okul katliamından kurtulan öğrencilerin baskısı üzerine Scott da böyle bir adım atmak zorunda kaldı.

Boykot nasıl başladı?

Saldırının ardından aktivistler NRA'ya baskı yapmak için NRA üyelerine indirim yapan veya başka faydalar sağlayan şirketleri hedef almaya başladı.

Sosyal medyada bu şirketlerin paylaşımlarına #BoycottNRA (NRA'yı boykot et) etiketiyle yorum yaparak onlara baskı uyguladılar.

Hedef alınan şirketler arasında kargo şirketi FedEx ve NRA'in televizyon programlarını yayınlayan Amazon da bulunuyor.

Hangi şirketler bağları kesti?

Perşembe günü First National Bank of Omaha, "tüketicilerden gelen geribildirimler nedeniyle" NRA markalı kredi kartlarını yenilemeyeceklerini duyurdu.

https://twitter.com/FNBOmaha/status/966756893799735297

Alamo, Enterprise ve National araç kiralama şirketlerinin sahibi olan Enterprise Holdings de 26 Mart'tan itibaren NRA üyelerine verilen indirimlerin sonlanacağını duyurdu.

Şirket bu adımı neden attığını açıklamazken Twitter'daki paylaşımlarında "hiçbir örgüte karşı siyasi bir tutum almadıklarını" belirtti.

https://twitter.com/enterprisecares/status/966855160596017154

Cuma günü NRA ile ilişkilerini kesen şirketler arasında MetLife sigorta, Avis Budget araç kiralama ve Symantec grubu gibi şirketler yer aldı.

Öte yandan NRA ile ilişkilerini kesmeyen şirketler de oldu. Bunların arasında NRA'nın her yıl Dallas'taki yıllık toplantısına giden üyelerine indirimli bilet satan Delta ve United havayolları da var.

NRA ne dedi?

NRA boykotun etkisiyle ilgili sorulara yanıt vermedi.

Örgüt kendisini savunurken Twitter'daki paylaşımlarında, okul katliamına üzülenlerin kendilerine değil saldırganı engelleyemeyen kolluk kuvvetlerine odaklanması gerektiğini söyledi.

Perşembe günü bir açıklama yapan NRA yöneticisi Wayne LaPierre, "oportünistlerin" 14 Şubat'taki saldırıyı silahlanma hakkına bir saldırı amacıyla kullandığını belirtti ve ekledi:

"NRA'dan nefret ediyorlar. Bireysel özgürlüklerden nefret ediyorlar."

Daha önce NRA'yı hedef alan kampanyaların etkisi sınırlı olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise NRA'yı savunan bir paylaşımda bulundu.

Trump "NRA'da çok çalışan insanlar Müthiş İnsanlar ve Büyük Amerikan vatanseverleri. Ülkemizi çok seviyorlar ve doğru şeyi yapacaklar. AMERİKAYI TEKRAR YÜCELTELİM!" diye yazdı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sefer görev emri nedir | e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Sefer görev emri nedir | e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlaksızlar, vicdansızlar bizim kanımızda sivilleri vurmak yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlaksızlar, vicdansızlar bizim kanımızda sivilleri vurmak yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

Sırra kadem basan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Sırra kadem basan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Ayşen Gruda'dan Hülya Koçyiğit'e: 'Daha ne yapsınlar pardon, kamçıyla mı dövsünler'

Ayşen Gruda'dan Hülya Koçyiğit'e: 'Daha ne yapsınlar pardon, kamçıyla mı dövsünler'

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler

İlginizi Çekebilir

ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti

ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti

ABD'li Türkiye uzmanı Stein: İstatistiklere bakınca Türk ordusu ortalığı duman ediyor

ABD'li Türkiye uzmanı Stein: İstatistiklere bakınca Türk ordusu ortalığı duman ediyor

ABD: Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanabiliriz

ABD: Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanabiliriz

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğu Guta'ya katliam sürüyor! 32 sivil hayatını kaybetti

Doğu Guta'ya katliam sürüyor! 32 sivil hayatını kaybetti

Kürt Sorununda Fikir Çok Umut Az

Kürt Sorununda Fikir Çok Umut Az

DİTAM Başkanı Kaya: Türkiye Kürt sorununda yeni bir sayfa açmak zorunda

DİTAM Başkanı Kaya: Türkiye Kürt sorununda yeni bir sayfa açmak zorunda

Görme engelliler tek başına oy kullanabilecek

Görme engelliler tek başına oy kullanabilecek

'Kudüs Kararı Oldukça Kaygı Verici'

'Kudüs Kararı Oldukça Kaygı Verici'

Nil Nehri'nde su savaşı tehlikesi büyüyor

Nil Nehri'nde su savaşı tehlikesi büyüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.