Boykot çağrılarının ardından şirketler NRA ile ilişkisini kesiyor

ABD'deki en büyük silah lobisi olan National Rifle Association (Ulusal Silah Birliği, NRA) ile ilişkisi bulunan şirketlerden bazıları, boykot çağrıları üzerine NRA ile ilişkilerini kesmeye başladı.

Bu şirketler arasında NRA üyelerine indirim sunan Hertz, National, Avis, Budget ve Enterprise araç kiralama şirketleri de ilişkilerini kesen şirketler arasında yer aldı.

Florida'da 17 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısının ardından silahların daha sıkı denetlenmesi gerektiği yönünde çağrılar artmıştı.

Florida'nın Cumhuriyetçi valisi Rick Scott, silah sahibi olmak için gereken minimum yaşı 18'den 21'e çıkarma çağrısını desteklediğini açıkladı.

Saldırıdan önce Scott NRA'nın bir müttefiki olarak görülüyor ve silah sahibi olmaya yönelik herhangi bir zorlaştırıcı adıma karşı çıkıyordu. Fakat okul katliamından kurtulan öğrencilerin baskısı üzerine Scott da böyle bir adım atmak zorunda kaldı.

Boykot nasıl başladı?

Saldırının ardından aktivistler NRA'ya baskı yapmak için NRA üyelerine indirim yapan veya başka faydalar sağlayan şirketleri hedef almaya başladı.