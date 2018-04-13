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Böyle baba olmaz olsun! Bebeğini çatıdan attı!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.04.2018 14:33 | Son Güncelleme

Güney Afrika'da evinin yıkım kararını protesto eden bir adam, bebeğiyle birlikte çatıya çıktı. Polisleri bebeğini çatıdan atmakla tehdit eden adam, herkesin korku dolu bakışları arasında bebeği boşluğa bıraktı.

Güney Afrika’nın Port Elizabeth şehrindeki bir protesto gösterisi korku dolu anlara sahne oldu. Kwadwesi bölgesinde evlerinin kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılacağını öğrenen ev sahipleri ayaklandı.

Ev sahiplerinden biri hızını alamayarak bebeğiyle beraber çatıya çıktı. Yıkım kararının iptal edilmesini isteyen adam, olay yerine gelen polislere aksi halde kızını çatıdan atacağını söyledi.

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"AT, AT, AT"

Polis ekipleri uzun süre adamı ikna etmeye çalışırken, çevredekilerin ise ‘at, at, at’ diye tezahürat yaptıkları görüldü. Polislerden biri adama müdahale etmek için çatıya çıkarken, 38 yaşındaki baba dediğini yaparak bebeği çatıdan attı.

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YARA ALMADAN KURTULDU

Aşağıdaki polislerin yakaladığı bebek şans eseri olaydan yara almadan kurtulurken, baba ise gözaltına alındı. Adamın cinayete teşebbüs suçundan yargılanacağı belirtiliyor.

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Bebegi niye atiyosun denyo kendini at
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