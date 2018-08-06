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Böyle evlilik teklifi görülmedi. Stadın ortasında...

DÜNYA HABERLERİ  | 06.08.2018 12:30 | Son Güncelleme

Amerikan futbolu maçının ardından genç sporcu kız arkadaşına güzel bir sürpriz yaparak evlenme teklif etti.

Beklenmedik bir anda gelen teklife şaşıran genç kız ise hayatının sürprizini yaşadı.


PARTNEROnu kimse tanıyamıyor! Son halini gören...Onu kimse tanıyamıyor! Son halini gören...
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evlilik teklifi stadyum amerikan futbol genç kız sürpriz ABD

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