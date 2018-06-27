Böyle kavga görülmedi! Kadınlar birbirine girdi!

San Fransisco'daki Onur Yürüyüşü sırasında çok sayıda kadının katıldığı kavga, katılımcılardan birinin sahnede şarkıcı Kehlani'in olup olmadığını sormasıyla başladı.

Soruyu cevaplayan kadının kaba tutumu ve küfür etmesiyle kavganın fitilinin ateşlendiği belirtildi.

Bir anda iki kişi arasında patlak veren kavga, ondan fazla kadına sıçradı ve ortaya şiddet dolu görüntüler çıktı.

Polis kavgayı zor yatıştırdı ve kimsenin göz altına alınmadığını belirtti.



