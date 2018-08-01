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Böyle kıskançlık görülmedi! Sevgilisi dehşeti yaşattı!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.08.2018 16:32 | Son Güncelleme

İngiltere'de kıskançlık krizlerine girip sevgilisinin hayatını cehenneme çeviren bir adam, psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

Böyle kıskançlık görülmedi! Sevgilisi dehşeti yaşattı!

İngiltere’nin Manchester kentinde yaşayan Molly Cunliffe, sosyal medyada tanıştığı Matthew Bailey’le görüşmeye başladığında, başına gelecekleri tahmin bile edemezdi.

19 yaşındaki genç kız, birkaç buluşmanın ardından 24 yaşındaki Bailey ile sevgili oldu. Bailey’nin tavırlarının sevgili olduktan sonra değiştiğini fark eden Cunliffe için kabus dolu günler o zaman başladı.

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Bailey tarafından telefonuna sürekli el konulan genç kız, birlikte olmadıkları zamanlarda günde en az 30 kez görüntülü aramaya maruz kalıyor, açmadığında ise ihanetle suçlanıyordu.

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Sevgilisinin baskıcı tavırları nedeniyle tüm arkadaşlarıyla iletişimi kopan genç kız, ayrılmak istediğini söylediğinde ise korkunç tehditler aldı.

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Cunliffe ve ailesini ölümle tehdit eden Bailey, genç kızın bu tehditlerden birini ses kaydına almasıyla baltayı taşa vurdu.

Genç kız ses kaydı ve tehdit mesajlarıyla polise başvururken olay mahkemeye taşındı. Dava sonucunda genç kıza psikolojik şiddet uyguladığına hükmedilen Bailey’e 6 ay hapis ve 735 sterlin para cezasına çarptırıldı.


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Anahtar Kelimeler:
sevgili kıskançlık sevgili dehşeti

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