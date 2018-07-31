Böyle sapıklık görülmedi! Hamile keçiye 8 kişi tecavüz edip telef ettiler

Keçiyi çalıp telef etmekle suçlanan sapıklar gözaltına alındı.
ACI ACI MELEMELERİ DUYDUM
Keçinin sahibi olay yerine ulaştığında keçinin çoktan ölmüş olduğunu uzaktan gelen acı acı melemeler nedeniyle kötü bir şeyden şüphelendiğini söyledi.
Adamın iddiasına göre saldırganlardan üçü olay yerinde kalarak adamı sakinleştirmeye çalışırken diğer beşi kaçarak uzaklaştı.
"BUNLAR DAHA ÖNCE DE KEÇİME SARKINTILIK YAPTILAR"
Keçinin sahibi adam ayrıca saldırganların sarhoş bir halde daha önce de keçiye sarkıntılık yaptığını ancak bu girişimi engellediğini söyledi.
"Bunlar daha önce de avluda kızıma sarkıntılık yapmayı denediler. Alarmı çalınca köylüler bunları yakalayıp dövdü. Ama 8 saat sonra geri dönüp keçimi kaçırdılar ve tecavüz ettiler.
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