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Böyle soygun görülmedi! 5 Saniyede 21 cep telefonu çaldılar!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.07.2018 16:12 | Son Güncelleme

Olay New York'ta bulunan en işlek teknoloji mağazalarından birinde yaşandı.

Beş gençten oluşan hırsızlık çetesi mağazaya müşteri olarak girdi. Cihazlarla ilgileniyormuş gibi yapan, kapüşonlı sweatshirtler giyen çete üyeleri bir anda teşhirdeki telefonları toplayarak kaçmaya başladı.

Toplamda 21 Iphone çalan çetenin 19 bin dolarlık ürün çaldığı belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Hırsızlar henüz yaklanmış değil.

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