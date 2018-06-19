Böylesi görülmedi! Fareler yaklaşık 9 milyon TL'yi yedi!

Assam'da bir ATM'nin arıza vermesi üzerine bir mühendis olay yerine ulaştı.
Tinsukia bölgesinde ATM iki gündür çalışmadığı bilgisi üzerine ATM'nin içi açıldı. Mühendisin karşısına çıkan manzara ise korkunçtu.
Toplamda 12.38 lakh (Hint para birimi 1 lakh=100.000 Rupi) Türk lirasıyla yaklaşık 9 milyon banknotun tamamen tahrip edilmiş durumdaydı.
Hindistan Devlet Bankası'na ait olan ATM'deki banknotların üzerindeyse fare ölüleri bulundu.
Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, tahrip edilmemiş banknotlar yetkililer tarafından düzeltilmeye çalışılıyor.
Fotoğraftaki tuhaflığı görebildiniz mi?
Mağdur 12 yıl sonra polis oldu ve tecavüzcüsünü yakalayıp hapse attı
Sosyal medyada 'katilimi tanıyorum' dedi! Ölü bulundu
Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
ABD'de dev FETÖ operasyonu
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...
Öğrenciler eğlence sabahına böyle uyandı
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur
4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi
Okuyucu Yorumları 1 yorum