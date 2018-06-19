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Böylesi görülmedi! Fareler yaklaşık 9 milyon TL'yi yedi!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.06.2018 15:27 | Son Güncelleme

İlginç olay Hindistan'ın Assam eyaletinde yaşandı. Bir grup fare ATM'ye sızdı ve yaklaşık 9 milyon TL değerindeki banknotu yedi.

Böylesi görülmedi! Fareler yaklaşık 9 milyon TL'yi yedi!

Assam'da bir ATM'nin arıza vermesi üzerine bir mühendis olay yerine ulaştı.

Tinsukia bölgesinde ATM iki gündür çalışmadığı bilgisi üzerine ATM'nin içi açıldı. Mühendisin karşısına çıkan manzara ise korkunçtu.

Toplamda 12.38 lakh (Hint para birimi 1 lakh=100.000 Rupi) Türk lirasıyla yaklaşık 9 milyon banknotun tamamen tahrip edilmiş durumdaydı.

Hindistan Devlet Bankası'na ait olan ATM'deki banknotların üzerindeyse fare ölüleri bulundu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, tahrip edilmemiş banknotlar yetkililer tarafından düzeltilmeye çalışılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
9 milyon tl fare Assam Hindistan ATM

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