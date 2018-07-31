Böylesi görülmedi! 34 yaşındaki kadın kendisiyle evlendi

Plajları ile ünlü ülkede gerçekleşen evlilik için 34 yaşındaki kadın tercihini kumsal düğününden yana kullandı.
Seremonide evlilik yeminini elinde tuttuğu ayna ile kendi kendisine yapan kadının bu adımı sosyal medyada günün konusu oldu.
Ancak Avustralyalı kadın böyle bir karar alan ilk kişi değil. Kuzey İtalya 'nın Lissona kasabasında bir spor salonunda hocalık yapan 40 yaşındaki Laura Mesi evlenebileceği bir erkek bulamayınca kendisiyle evlenme kararı almıştı. İtalya 'da 40 yaşında bir kadın kendisiyle nikah kıyarak 'yalnız gelin' ünvanını kazanmıştı.
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