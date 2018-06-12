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Böylesi görülmedi! Babasını son model araçla gömdü!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.06.2018 13:46 | Son Güncelleme

İlginç olay Nijerya'da yaşandı. Varlıklı bir adam ilerleyen yaşı dolayısıyla vefat eden babasını son model bir BMW ile gömmeye karar verdi.

Böylesi görülmedi! Babasını son model araçla gömdü!

Soyismi bilinmeyen Azubuike isimli adam tabut yerine arabayı tercih etmesinin sebebini geçmişte babasına verdiği bir söz olduğunu söyledi.

SON MODEL ARAÇLA GÖMDÜ

Azubuike'nin babasına yeni model bir araba almaya söz verdiğini ancak bu sözünü tutamadan babasının hayatını kaybettiğini söyledi.

Babasını gömmek için satın aldığı son model BMW'nun bedelinin 66.000 Euro olduğunu söyleyen adam bu parayı nakit olarak ödedi.

İnternette kısa sürede viral olan fotoğrafta araba cenazeyle birlikte toprağın altına indirilirken görülüyor.

Sosyal medya kullanıcıları ise olaya masrafı gereksiz israf buldukları için tepkili.

YOLUNU BULSUN DİYE NAVİGASYON KOYDURTTU

Yerel medyanın aktardığına göre ise babası ölümün ardından gideceği yeri kolay bulsun diye araca navigasyon yerleştirildi.

2015'te Çin'de benzer bir olay daha yaşanmıştı. Bir milyarder ölen annesini bir Hummer'la gömmüştü.


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Anahtar Kelimeler:
nijerya BMW araç cenaze tabut gömmek

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