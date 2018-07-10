Böylesi görülmedi! 62 yaşındaki adamın anüsüne zorla bunu soktular

İlk tetkiklerin ardından doktorlar şoke oldu. Zira adamın bağırsaklarında metal bir bardak olduğunu fark ettiler.
SOYGUNCULAR ZORLA SOKTU
Ramdin ise yaptığı açıklamada soyguncuların saldırısına uğradığını söyledi.
545 Euro'yu çaldıktan sonra hırsızların zorla makatından metal bardağı soktuklarını bu esnada acıdan bayıldığını söyledi.
BARDAK 10 GÜN ADAMIN İÇİNDE KALDI!
10 gündür içinde metal bir bardakla yaşayan adam ameliyata alındı.
Doktorlar önce makattan ameliyata başladıklarını ancak başarılı olamayınca bardağı mideden girerek çıkardıklarını söylediler.
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