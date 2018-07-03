HABER

Böylesi görülmedi! Üstsüz halde buldozer çaldı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.07.2018 12:17 | Son Güncelleme

İlginç olay ABD'nin Montana eyaletinde meydana geldi. 34 yaşındaki Heather Houston üstü çıplak halde bir buldozer kaçırdı. Daha sonra buldozerin kepçesine çıkarak evinin penceresine tırmanıp buradan kıyafetlerini aldı. Kadının neden üstsüz olduğu ve kıyafetlerini almak için böyle bir yöntem tercih ettiği bilinmiyor.

Böylesi görülmedi! Üstsüz halde buldozer çaldı

ABD polisinin aktardığına göre daha önce polis memuruna saldırı ve uyuşturucu ticareti suçlarından sabıka kaydı bulunan kadın bu kez üstü çıplak halde bir buldozer çalarak 5 mil ötedeki evine gitti. Evin etrafındaki tüm çitleri yyıkarak evine yanaşana kadın önce buldozerin kepçesine çıktı.

Daha sonra dairesine tırmanarak camından girip eşyalarını alan Houston olay yerinden ayrıldı. Görgü tanıkları yaşanan ilginç olayı doğrularken genç kadının neden üstsüz ve evinin dışında kaldığını bilmediklerini söyledi.

Kadına yönelik soruşturma açıldığı belirtilirken, olayda yaralanan kimse olmadı.

PARTNERSuya böyle giriyorsanız dikkat! Felç geçirebilirsinizSuya böyle giriyorsanız dikkat! Felç geçirebilirsiniz
Mike Pompeo Kuzey Kore’ye gidiyorMike Pompeo Kuzey Kore’ye gidiyor
Kremlin yakınlarında şüpheli paket bulunduKremlin yakınlarında şüpheli paket bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD üstsüz kadın buldozer heather houston otostop Montana kıyafet apartman

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kremlin yakınlarında şüpheli paket bulundu

Kremlin yakınlarında şüpheli paket bulundu

Dünya kupası sonuçlarını doğru tahmin etmişti! Kahin ahtapotu afiyetle yediler!

Dünya kupası sonuçlarını doğru tahmin etmişti! Kahin ahtapotu afiyetle yediler!

Kuzey Kore Lideri Kim, kötü kağıttan şikayetçi

Kuzey Kore Lideri Kim, kötü kağıttan şikayetçi

2030 için kritik uyarı: Açlıktan kıvranacaklar

2030 için kritik uyarı: Açlıktan kıvranacaklar

Teslimat tamam! Peki Türk F-35'ler nerede?

Teslimat tamam! Peki Türk F-35'ler nerede?

Bir gezegenin doğuşu ilk kez görüntülendi

Bir gezegenin doğuşu ilk kez görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.