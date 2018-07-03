Böylesi görülmedi! Üstsüz halde buldozer çaldı

ABD polisinin aktardığına göre daha önce polis memuruna saldırı ve uyuşturucu ticareti suçlarından sabıka kaydı bulunan kadın bu kez üstü çıplak halde bir buldozer çalarak 5 mil ötedeki evine gitti. Evin etrafındaki tüm çitleri yyıkarak evine yanaşana kadın önce buldozerin kepçesine çıktı.
Daha sonra dairesine tırmanarak camından girip eşyalarını alan Houston olay yerinden ayrıldı. Görgü tanıkları yaşanan ilginç olayı doğrularken genç kadının neden üstsüz ve evinin dışında kaldığını bilmediklerini söyledi.
Kadına yönelik soruşturma açıldığı belirtilirken, olayda yaralanan kimse olmadı.
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