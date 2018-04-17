HABER

Bozdağ: AB'den uzaklaşan Türkiye değil

17.04.2018 22:20 | Son Güncelleme

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Avrupa Komisyonu'nun yayımladığı yıllık Türkiye raporunu eleştirerek "Burada Avrupa Birliği'nden uzaklaşan Türkiye değil" ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun yayımladığı raporu eleştirdi. "Rapordaki bazı olumlu açıklamaların, Türkiye'ye yapılan haksızlığı örtmeye yetmeyeceğini" ifade eden Bozdağ şöyle dedi:

"Burada Avrupa Birliği'nden uzaklaşan Türkiye değil, Avrupa Birliği'ne tam üyelik konusunda tarafsız davranmayan, maalesef taraflı olan, eşit, adil davranmayan AB'dir. Biz buna rağmen Avrupa Birliği hedefinden vazgeçmedik, bundan sonra da vazgeçmeye niyetimiz yok. Eğer onlar vazgeçiyorlarsa o zaman çıksınlar, 'Biz Türkiye'ye ilişkin kanaatlerimizi değiştirdik, vazgeçtik' desinler."

Bozdağ, "Avrupa Birliğine tam üyelik Türkiye için değişmemiş bir hedeftir. Ancak maalesef Türkiye ile aynı ekonomik şartları, aynı siyasi ve hukuki şartları taşımayan, Türkiye'den çok geri olan pek çok ülkeyi Avrupa Birliği'ne tam üye yaptıkları halde ısrarla Türkiye'ye karşı olumlu adımlar atmamakta direniyorlar" ifadesini kullandı.

Hahn: Türkiye dev adımlarla AB'den uzaklaşıyor

Bozdağ'ın tepki gösterdiği Avrupa Komisyonu'nun yıllık Türkiye raporu, Strasbourg'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temcilsici Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonu’nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu üyesi Johannes Hahn tarafından düzenlenen ortak basın toplantısıyla açıklanmıştı.

"Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden uzaklaştığı" belirtilen raporda, 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre sonra ilan edilen ve o günden bu yana yürürlükte olan olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasına geniş yer ayrılmıştı. Ankara’ya OHAL'e son verme çağrısında bulunulan raporda, söz konusu uygulama altında alınan önlemlerin “orantısız” olduğu belirtilmişti.

Yargı bağımsızlığı konusunda da Türkiye'ye eleştiriler getiren Avrupa Komisyonu, başta ifade, medya, örgütlenme ve toplantı özgürlükleri olmak üzere; temel hak ve özgürlükler alanında geçen yıllara oranla “ciddi gerileme” gözlemlendiği not edilmişti.

Strasbourg'daki basın toplantısında konuşan Hahn, "Türkiye dev adımlarla AB'den uzaklaşmaya devam ediyor. Özellikle de hukukun üstünlüğü ve temel haklar konusunda" demişti.

Hahn, "Komisyon öncelikli bir mesele olarak bu olumsuz eğilimi tersine çevirmesi için Türkiye'ye defaatle çağrı yaptı. Bugünkü raporda da bu konuda çok açık tavsiyelerde bulundu" ifadesini kullanmıştı.

DW,rtr/CÖ,EC
© Deutsche Welle Türkçe

Suriye Operasyonu sonrası İsrail'den beklenen çağrı!Suriye Operasyonu sonrası İsrail'den beklenen çağrı!
ABD ve Rusya, kozlarını masada paylaştı!ABD ve Rusya, kozlarını masada paylaştı!
CIA açıkladı: Suriye'deki saldırılarda yüzlerce Rus öldüCIA açıkladı: Suriye'deki saldırılarda yüzlerce Rus öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

O paralar iade edilecek!

O paralar iade edilecek!

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

İlginizi Çekebilir

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi

Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi

Cinsel ilişkiye girmeyen karısını tekmeleyerek öldürdü!

Cinsel ilişkiye girmeyen karısını tekmeleyerek öldürdü!

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Son dakika! Rusya'dan flaş açıklama: Bundan sonraki saldırıya karşı koyacağız

Son dakika! Rusya'dan flaş açıklama: Bundan sonraki saldırıya karşı koyacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD, Suriye'deki PKK'lıları kime emanet edeceğini buldu

ABD, Suriye'deki PKK'lıları kime emanet edeceğini buldu

Avrupa Birliğin'den flaş karar: Adım adım üyeliğe doğru!

Avrupa Birliğin'den flaş karar: Adım adım üyeliğe doğru!

ABD'den Esad'a uyarı: Umarım mesajı almıştır

ABD'den Esad'a uyarı: Umarım mesajı almıştır

Dehşet anları kamerada! Babasının şiddetine dayanamayıp aşağı atladı

Dehşet anları kamerada! Babasının şiddetine dayanamayıp aşağı atladı

Tüm dünyaya duyurdular! Kuzey Kore Güney Kore savaşı bitiyor!

Tüm dünyaya duyurdular! Kuzey Kore Güney Kore savaşı bitiyor!

Suudi Arabistan'dan Suriye askeri müdahale sinyali

Suudi Arabistan'dan Suriye askeri müdahale sinyali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.