Bozdağ: Cinsel kastrasyonu yeni dönemde devreye sokacağız

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde AKP İlçe Teşkilatı sırasında konuyla ilgili soruları yanıtlayan Bozdağ, çocuk istismarına yönelik cezaların artırılmasına ilişkin karar alındığını hatırlattı ve yeni dönemde bu kararların uygulamaya konulacağını vurguladı.

Tutuklu kişinin ifadesine ilişkin soru üzerine ise Topaca, "Suçunu henüz itiraf etmedi. Soruşturma tekniğinde deliller toplanacaktır" diye konuşmuştu.

Cenazeden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankara Valisi Ercan Topaca, cinayetle ilgili 1 kişinin tutuklu, 4 kişinin de gözaltında olduğunu belirterek, "Yavrumuzun boğularak öldürüldüğünü tahmin ediyoruz" demişti.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bir haftadır kayıp olan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeninin bulunmasının ardından, "Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız" açıklamasını yaptı.

Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye hükümeti olarak bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık. Önümüzdeki dönemde bu tedbirleri tekrar gözden geçirip, cezaları daha da artıracak adımlar atacağımızı daha önce de açıklamıştık. Ancak seçimin araya girmesiyle bu düzenlemeler yapılamamıştı. Yeni dönemde bu konularda cezaları daha da artıran adımları atacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek isterim."

Devlet Bahçeli: İdamsa idam

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli ise, "Çocukları güvende olmayan bir milletin istikbali güvencede bulunamaz" dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/1013040492710375424

https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/1013040578857226241

DHA: Zanlının aracındaki kan lekeleri, Eylül'ün DNA'sı ile uyuştu

Vali Topaca, daha önce zanlının, çocuğun kaybolduğu gün aşağı yukarı aynı saatlerde arabasıyla olay yerinde görüldüğünü ve polis köpeğinin koku alması üzerine cesede ulaşıldığını açıklamıştı.

Demirören Haber Ajansı'na göre (DHA), zanlı U.K.'nin el konulan otomobilinde bulunan bir saç teli ile yıkandığı tespit edilen arka koltukları ve paspasları kriminal laboratuvarda incelendi. Eylül'ün yakınlarından alınan DNA örnekleriyle araçta bulunan bir eldivendeki kan lekeleri ve saç telinin uyuştuğu saptandı.