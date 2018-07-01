HABER

Bozdağ: Cinsel kastrasyonu yeni dönemde devreye sokacağız

01.07.2018 12:05 | Son Güncelleme

Bir haftadır kayıp olan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeninin bulunmasının ardından, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız" açıklamasını yaptı.

Bozdağ: Cinsel kastrasyonu yeni dönemde devreye sokacağız

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bir haftadır kayıp olan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeninin bulunmasının ardından, "Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız" açıklamasını yaptı.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan Eylül'ün cansız bedeni önceki gün Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulunmuş, çocuk dün toprağa verilmişti.

Cenazeden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankara Valisi Ercan Topaca, cinayetle ilgili 1 kişinin tutuklu, 4 kişinin de gözaltında olduğunu belirterek, "Yavrumuzun boğularak öldürüldüğünü tahmin ediyoruz" demişti.

Tutuklu kişinin ifadesine ilişkin soru üzerine ise Topaca, "Suçunu henüz itiraf etmedi. Soruşturma tekniğinde deliller toplanacaktır" diye konuşmuştu.

Topaca, "Nedeninin kişilik bozukluğu olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bozdağ: Seçim nedeniyle yapılamayan yeni düzenlemeler hayata geçirilecek

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde AKP İlçe Teşkilatı sırasında konuyla ilgili soruları yanıtlayan Bozdağ, çocuk istismarına yönelik cezaların artırılmasına ilişkin karar alındığını hatırlattı ve yeni dönemde bu kararların uygulamaya konulacağını vurguladı.

Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye hükümeti olarak bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık. Önümüzdeki dönemde bu tedbirleri tekrar gözden geçirip, cezaları daha da artıracak adımlar atacağımızı daha önce de açıklamıştık. Ancak seçimin araya girmesiyle bu düzenlemeler yapılamamıştı. Yeni dönemde bu konularda cezaları daha da artıran adımları atacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek isterim."

Devlet Bahçeli: İdamsa idam

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli ise, "Çocukları güvende olmayan bir milletin istikbali güvencede bulunamaz" dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/1013040492710375424

https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/1013040578857226241

DHA: Zanlının aracındaki kan lekeleri, Eylül'ün DNA'sı ile uyuştu

Vali Topaca, daha önce zanlının, çocuğun kaybolduğu gün aşağı yukarı aynı saatlerde arabasıyla olay yerinde görüldüğünü ve polis köpeğinin koku alması üzerine cesede ulaşıldığını açıklamıştı.

Demirören Haber Ajansı'na göre (DHA), zanlı U.K.'nin el konulan otomobilinde bulunan bir saç teli ile yıkandığı tespit edilen arka koltukları ve paspasları kriminal laboratuvarda incelendi. Eylül'ün yakınlarından alınan DNA örnekleriyle araçta bulunan bir eldivendeki kan lekeleri ve saç telinin uyuştuğu saptandı.

Hindistan'da korkunç kaza: 44 ölüHindistan'da korkunç kaza: 44 ölü
İran'da 'su' protestosu büyüyor! 1 kişi hayatını kaybettiİran'da 'su' protestosu büyüyor! 1 kişi hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife evleniyor mu? Merak ettiren paylaşım

Gelin adayı Hanife evleniyor mu? Merak ettiren paylaşım

Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama

Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Survivor'da şampiyon kim oldu? Survivor 2018 birincisi kim?

Survivor'da şampiyon kim oldu? Survivor 2018 birincisi kim?

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

İlginizi Çekebilir

Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!

Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
İDAM hükümet için 5 dk işlem bırakın bu işleri
Diğer Haberler
İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

Hindistan'da korkunç kaza: 30 ölü

Hindistan'da korkunç kaza: 30 ölü

İran'da 'su' protestosu büyüyor! 1 kişi hayatını kaybetti

İran'da 'su' protestosu büyüyor! 1 kişi hayatını kaybetti

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in planı belli oldu! Mülteciler konusunda 14 ülkeyi ikna etti

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in planı belli oldu! Mülteciler konusunda 14 ülkeyi ikna etti

Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!

Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!

Hollanda hükümet partisi: NATO üyesi Türkiye'ye saldırı halinde destek vermeyelim

Hollanda hükümet partisi: NATO üyesi Türkiye'ye saldırı halinde destek vermeyelim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.