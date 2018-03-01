Bozdağ: Erken seçim yok

Erken seçimin AKP geleneğinde yer almadığını belirten Bozdağ, "Seçim vaktinde olacaktır" dedi.Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, erken seçimle ilgili soruya "Erken seçim yoktur, vaktinde seçim vardır. Bunu daha kaç defa tekrar edeceğiz. Yok, yok, yok diyoruz" cevabını verdi.

Hükümetin erken seçim çalışması olmadığını vurgulayan Bozdağ, "Belli ki bazı çevrelerin seçimin erkene alınması konusunda istekleri var. O çevrelere şunu diyoruz; Türkiye'de seçimin ne zaman yapılacağına hükümetin dışındakiler değil hükümet karar verir" dedi.

AKP'nin geleneğinde vaktinde seçim olduğunu söyleyen Bozdağ, "Bu geleneğe alışmayanlar, bu geleneğe alışsalar iyi olur. Seçim vaktinde olacaktır. Herkes planını ona göre yapsın" diye konuştu.

"Zeytin Dalı ateşkes kararı kapsamı dışında"

Bozdağ, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye'deki insani ateşkes kararını da değerlendirdi. Ateşkesin Afrin'i kapsayıp kapsamadığına yönelik tartışmalara ilişkin Bozdağ, "Bizim okumamız açıktır. Eminim Amerikan sözcüleri kendileri iyi okumuyor demektir. Bir daha okumalarında fayda var" dedi.