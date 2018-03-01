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Bozdağ: Erken seçim yok

01.03.2018 12:38 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 2019 seçimlerinin erkene alınmayacağını söyledi.

Erken seçimin AKP geleneğinde yer almadığını belirten Bozdağ, "Seçim vaktinde olacaktır" dedi.Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, erken seçimle ilgili soruya "Erken seçim yoktur, vaktinde seçim vardır. Bunu daha kaç defa tekrar edeceğiz. Yok, yok, yok diyoruz" cevabını verdi.

Hükümetin erken seçim çalışması olmadığını vurgulayan Bozdağ, "Belli ki bazı çevrelerin seçimin erkene alınması konusunda istekleri var. O çevrelere şunu diyoruz; Türkiye'de seçimin ne zaman yapılacağına hükümetin dışındakiler değil hükümet karar verir" dedi.

AKP'nin geleneğinde vaktinde seçim olduğunu söyleyen Bozdağ, "Bu geleneğe alışmayanlar, bu geleneğe alışsalar iyi olur. Seçim vaktinde olacaktır. Herkes planını ona göre yapsın" diye konuştu.

"Zeytin Dalı ateşkes kararı kapsamı dışında"

Bozdağ, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye'deki insani ateşkes kararını da değerlendirdi. Ateşkesin Afrin'i kapsayıp kapsamadığına yönelik tartışmalara ilişkin Bozdağ, "Bizim okumamız açıktır. Eminim Amerikan sözcüleri kendileri iyi okumuyor demektir. Bir daha okumalarında fayda var" dedi.

Ateşkesin Zeytin Dalı Harekatını etkilemeyeceğine dikkat çeken Bozdağ, "Çünkü bizim değerlendirmemize göre Zeytin Dalı Harekatı bu kapsamın dışındadır" diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, dün yaptığı açıklamada Suriye için alınan 30 günlük ateşkes kararının Afrin'i de kapsadığını açıklamıştı. Sözcü, "BM Güvenlik Konseyi'nin kararı Suriye'nin bütününden bahsediyor ve Suriye'nin tamamı için 30 günlük bir ateşkes çağrısında bulunuyor" demişti.

Benzer açıklamalar, ABD ve Fransa'dan da gelmişti. Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un BM kararının Afrin'i de kapsadığını belirttiği ifade edilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert da salı günü yaptığı açıklamada BM kararının bütün Suriye için geçerli olduğunu ve Türkiye'nin "bu mutabakatı iyice ve yeniden okuması" gerektiğini vurgulamıştı.

DHA/ÖA,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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