Bozdağ: Hollanda ile diplomatik ilişkimiz sürüyor

Bozdağ iki ülke dışişleri bakanlarının görüşmelere devam edeceğini belirterek, büyükelçilerin karşılıklı olarak görevlerine dönmesi temennisinde bulundu.

"Son bir yıldır Hollanda'nın Ankara'da zaten büyükelçisi yoktur. Olmayan büyükelçilerini resmen geri çektiklerini açıklamışlardır. Bu yeni bir durum değil bizim için, malumun ilanıdır. Ancak Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmemiştir. Aynen devam etmektedir. Hem onların Ankara'da maslahatgüzarları var hem de Türkiye'nin Lahey'de temsilcileri var. İki ülke ilişkileri devam etmektedir. Ancak bu konuda bizim de şu anda orada büyükelçimiz yok, onların da şu anda Türkiye'de büyükelçileri yoktur."

Ankara'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Bozdağ, Hollanda'nın attığı adımla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Hollanda'nın Ankara büyükelçisini çekmesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin devam ettiğini söyledi.

Türkiye ile Hollanda arasında, geçen yıl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yasak kararına rağmen referandum kampanyası için Hollanda'ya girmesinden bu yana diplomatik kriz yaşanıyor.

Pazartesi günü Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki krizin giderilmesi için yürütülen görüşmelerden sonuç alınamadığı ve görüşmelere ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Hollanda Büyükelçisinin 2017 yılı Mart ayından bu yana Türkiye'de bulunmadığı kaydedilerek Hollanda'da yeni bir Türk Büyükelçinin göreve başlamasına da izin verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamayı Twitter hesabından paylaşan Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, "ikili ilişkilerin ne şekilde normalleştirilebileceği konusunda görüşmelerde sonuca ulaşılamadığını" kaydetti.

Ne olmuştu?

Türkiye'de 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa referandumu öncesinde Türk hükümeti temsilcileri Avrupa ülkelerinde referandum etkinliklerine katılmak istemiş, ancak anayasa değişikliklerinin tartışmalı bulunması nedeniyle Türk siyasetçilerin bu etkinliklere katılması engellenmişti.

Bakan Kaya'nın Hollanda'nın kendisine seyahat yasağı koymasına rağmen korumalar eşliğinde Rotterdam kentine gitmesi üzerine Hollanda polisi ile Kaya'nın korumaları arasında arbede yaşanmış, Rotterdam Konsolosluğu önündeki Türk göstericilere de polis sert müdahalede bulunmuştu. Olayların ardından Bakan Kaya "istenmeyen kişi" ilan edilerek sınır dışı edilmişti.

DW, Reuters/GY,ÖA

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