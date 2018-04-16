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Bozdağ: Suriye politikamız doğrunun yanında olma politikasıdır

16.04.2018 12:50 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, “Ruslarla Türkleri ayırdık” sözlerine yanıt verdi.

Bozdağ, Suriye politikasının herhangi bir ülkeye göre belirlenmediğini söyledi.Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, bugün Katar ziyareti sırasında Suriye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bozdağ, Türkiye'nin Suriye politikasının herhangi bir ülkeye göre belirlenmediğini söyledi.

Bekir Bozdağ, bir gazetecinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarını sorması üzerine Türkiye’nin Suriye politikasının İran, Rusya ve ABD'den farklı olduğuna dikkat çekti.

Bozdağ, "Suriye politikamız, herhangi bir ülkenin yanında veya karşısında olma politikası değildir, hakkın ve doğrunun yanında olma politikasıdır" dedi.

Türk hükümeti, Cumartesi günü Fransa, ABD ve İngiltere'nin Suriye'de hava saldırılarına destek vermiş ve memnuniyetini dile getirmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Pazar günü yaptığı açıklamada, hava saldırıları sonrasında "Ruslar ile Türkleri ayırdık" ifadesini kullanmıştı. Macron, Türkiye'nin de Esad rejimine yönelik saldırıda Batılı ülkelerin yanında olduğunu vurgulamıştı.

ABD ile uzlaşılamayan noktalar

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ABD ile Suriye konusunda uzlaşamadıkları noktalara da dikkat çekti. Bozdağ, "Biz ABD ile PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütlerine verdiği destek noktasında anlaşamıyoruz" diyerek, IŞİD’e karşı başka terör örgütüyle mücadelede etmenin yanlış olduğunu tekrarladı. ABD ile siyasi fikir birliğinde olmadığını belirten Bozdağ, Türkiye’nin bölgedeki tutumunun değişmediğini de sözlerine ekledi.

DW,Reuters/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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