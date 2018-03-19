Bozdağ: Türkiye Afrin'de kalıcı ve işgalci değil

Türkiye'nin "kalıcı ve işgalci" olmadığını söyleyen Bozdağ, "Yapacak çok işimiz var" dedi.Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye'nin Afrin operasyonuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye’nin Afrin’de "kalıcı ve işgalci" olmadığını söyleyen Bozdağ, "Bizim harekâtımızın hedefi, bölgeyi terörden arındırmak ve bölgede huzur, güven, barış, istikrar ortamını yeniden ve daha güçlü bir şekilde tesis etmek. Bölgeyi teröristlerden kurtardıktan sonra bölgeyi gerçek sahiplerine teslim etmektir" dedi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Bozdağ, operasyonun hedeflerine ilişkin açıklamalarda da bulundu. "Bizim Afrin bölgesine yaptığımız Zeytin Dalı Harekâtı; sadece bölgeyi PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ teröristlerinden temizleme hedefiyle sınırlı değildir. Bu sadece hedeflerden biri" diyen Bozdağ en önemli hedefin, "bölgede bir terör koridoru ve terör devleti oluşturulması projesinin çökertilmesi olduğunu" söyledi. Bozdağ, "Bu harekat sırasında mabetlere, okullara, hastanelere, sivil halkın yoğun yaşadığı yerlere, sivil halkın meskun bulunduğu alanlara hiçbir zarar verilmemiştir" dedi.