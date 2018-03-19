HABER

Bozdağ: Türkiye Afrin'de kalıcı ve işgalci değil

19.03.2018 15:28 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türk ordusu ile ÖSO’nun Afrin’de kontrolü sağlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin "kalıcı ve işgalci" olmadığını söyleyen Bozdağ, "Yapacak çok işimiz var" dedi.Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye'nin Afrin operasyonuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye’nin Afrin’de "kalıcı ve işgalci" olmadığını söyleyen Bozdağ, "Bizim harekâtımızın hedefi, bölgeyi terörden arındırmak ve bölgede huzur, güven, barış, istikrar ortamını yeniden ve daha güçlü bir şekilde tesis etmek. Bölgeyi teröristlerden kurtardıktan sonra bölgeyi gerçek sahiplerine teslim etmektir" dedi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Bozdağ, operasyonun hedeflerine ilişkin açıklamalarda da bulundu. "Bizim Afrin bölgesine yaptığımız Zeytin Dalı Harekâtı; sadece bölgeyi PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ teröristlerinden temizleme hedefiyle sınırlı değildir. Bu sadece hedeflerden biri" diyen Bozdağ en önemli hedefin, "bölgede bir terör koridoru ve terör devleti oluşturulması projesinin çökertilmesi olduğunu" söyledi. Bozdağ, "Bu harekat sırasında mabetlere, okullara, hastanelere, sivil halkın yoğun yaşadığı yerlere, sivil halkın meskun bulunduğu alanlara hiçbir zarar verilmemiştir" dedi.

Kalın: İstikrara odaklanacağız

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Zeytin Dalı Harekâtı'nın geleceğine ilişkin açıklama yaptı. İngiltere’nin SKY News televizyonunda gelişmeleri değerlendiren Kalın, "Şimdi Afrin bölgesinde istikrarı sağlama aşamasına geldik. Önümüzdeki haftalarda buna odaklanacağız. Elbette güvenlik güçlerimiz şimdilik bölgede kalarak şehrin ve yerel halkın tamamen güvende olduğundan emin olacak" dedi.

Türkiye, YPG kontrolündeki Afrin’e yönelik olarak Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile ortaklaşa yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nı 20 Ocak’ta başlatmıştı. Operasyonun Menbiç’e genişletilebileceği mesajı veren Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Erzurum'da yaptığı açıklamada ABD'den Menbiç'in boşaltılmasını istemişti.

rtr,dpa/BÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Çiftlik Bank krizinde çarpıcı sözlerÇiftlik Bank krizinde çarpıcı sözler
Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...
'AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu''AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

İngiltere'den skandal Türkiye kararı! Süresiz otuma iznini kaldırdılar

İngiltere'den skandal Türkiye kararı! Süresiz otuma iznini kaldırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anlaşmaya varıldı! İngiltere, AB'ye 2 sene daha bağlı kalacak

Anlaşmaya varıldı! İngiltere, AB'ye 2 sene daha bağlı kalacak

Afrin ele geçirildi, Barzani yasa girdi!

Afrin ele geçirildi, Barzani yasa girdi!

İngiltere'den Afrin'e gitti! Terör örgütü öldürüldüğünü duyurdu

İngiltere'den Afrin'e gitti! Terör örgütü öldürüldüğünü duyurdu

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ABD'de patlama! Yaralılar var

ABD'de patlama! Yaralılar var

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'ne saldırı

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'ne saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.