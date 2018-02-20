Bozdağ: Türkiye Menbiç konusunda çok nettir

"Eğer ABD onları göndermezse Türkiye'ye karşı tehdit devam ediyor demektir" diyen Bozdağ, son sözü Türkiye'nin söyleyeceğini dile getirdi.ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaretin başlıca gündem maddesini oluşturan Menbiç konusunda Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi.
Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuşan Bozdağ, YPG, PKK ve IŞİD gibi örgütlerin Menbiç'ten temizlenmesinin şart olduğunu söyledi.
Bozdağ "Eğer oradan ABD onları göndermezse veya çekmezse, orada onların varlığı devam ederse bu şu demektir; Türkiye'ye karşı tehdit devam ediyor demektir. Eğer netice çıkmazsa bu görüşmelerden elbette son sözü yine Türkiye kendi söyleyecektir. O zaman oradaki teröristleri Afrin'deki teröristleri nasıl temizlediyse aynı şekilde temizleyecektir" dedi.
Diyalog vurgusu da yapan Bozdağ, "Umarız ki böyle bir harekâta gerek kalmadan diyalog yoluyla bu konu çözülür" diye konuştu.
Tillerson'ın Ankara ziyareti sonrası yapılan açıklamada ABD ve Türkiye arasında son dönemde yaşanan fikir ayrılıklarının aşılması için ortak mekanizmalar kurulması kararlaştırılmıştı. Bozdağ basın toplantısında bu mekanizmalara ilişkin de bilgi verdi.
Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "3 tane mekanizma oluşturulacak. Üçlü üç ayrı mekanizma. Bunlardan bir tanesi Suriye’yi konuşacak, bir tanesi adli konuları konuşacak, bir tanesi Irak'ta olup bitenleri PKK başta olmak üzere orayı konuşacak ve bütün burada iki ülkenin pozisyonunu ve sorunları tek tek el alacaklar ve sonuçlar ortaya koyacaklar" dedi.
Türkiye, PKK'nın Suriye uzantısı olarak gördüğü YPG'nin Suriye'de Fırat'ın batısında varlık göstermesine karşı çıkıyor. Fırat'ın batısında YPG'nin kontrolünde olan Afrin ve Menbiç olmak üzere iki bölge bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'in ardından Türkiye'nin Menbiç'e yönelik operasyon düzenleneceğini duyurmuştu. YPG, Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD'e karşı mücadelede silah desteği ve askeri eğitim sağladığı gruplar arasında yer alıyor.
DHA, rtr/MY,ÖA
© Deutsche Welle Türkçe
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