Bozdağ: Türkiye Menbiç konusunda çok nettir

"Eğer ABD onları göndermezse Türkiye'ye karşı tehdit devam ediyor demektir" diyen Bozdağ, son sözü Türkiye'nin söyleyeceğini dile getirdi.ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaretin başlıca gündem maddesini oluşturan Menbiç konusunda Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuşan Bozdağ, YPG, PKK ve IŞİD gibi örgütlerin Menbiç'ten temizlenmesinin şart olduğunu söyledi.

Bozdağ "Eğer oradan ABD onları göndermezse veya çekmezse, orada onların varlığı devam ederse bu şu demektir; Türkiye'ye karşı tehdit devam ediyor demektir. Eğer netice çıkmazsa bu görüşmelerden elbette son sözü yine Türkiye kendi söyleyecektir. O zaman oradaki teröristleri Afrin'deki teröristleri nasıl temizlediyse aynı şekilde temizleyecektir" dedi.

Diyalog vurgusu da yapan Bozdağ, "Umarız ki böyle bir harekâta gerek kalmadan diyalog yoluyla bu konu çözülür" diye konuştu.

Tillerson'ın Ankara ziyareti sonrası yapılan açıklamada ABD ve Türkiye arasında son dönemde yaşanan fikir ayrılıklarının aşılması için ortak mekanizmalar kurulması kararlaştırılmıştı. Bozdağ basın toplantısında bu mekanizmalara ilişkin de bilgi verdi.