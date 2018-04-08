Bozdağ'dan Tsipras'a yanıt: Türkiye'ye sataşan puan topluyor

Edirne'de tutuklanan iki Yunan askerinin serbest bırakılması için Türkiye'ye yaptığı çağrıyı yinelerken "insan hayatının ve özgürlüğünün güç oyunları ve şantaja alet edilmemesi gerektiğini" söyleyen Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'a Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan cevap geldi.

Yozgat'ta bir gazetecinin Tsipras'ın bu sözlerini nasıl değerlendirdiğine dair sorusunu yanıtlayan Bozdağ, "Kim Türkiye'ye sataşırsa gazetelerde manşet oluyor, haberlerde öne çıkıyor, halkın nezdinde puan topluyor. Öyle anlaşılıyor. Onun için de sürekli bir biçimde Yunanistan ve Türkiye ilişkilerinin aleyhine daha da önemlisi Yunanistan'ın aleyhine olacak şekilde açıklama yapıyorlar" dedi.

Bozdağ, Tsipras'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan Türk askerlerin iadesi konusunda verdiği sözu tutmadığını belirterek şöyle dedi:

"Yunanistan Başbakanı, özel görüşmelerde bunların kısa sürede Türkiye'ye iade edileceğini söyledi ama iade edilmediler. Sonra da 'Bizde hukuk var, yargı var' dediler. Bu konuda darbe yapmaya teşebbüs etmiş olan teröristleri Türkiye'ye iade etmediler. Çok büyük bir suç işlediler."