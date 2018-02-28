Brexit: AB'nin K. İrlanda'yı gümrük birliğinde tutma planı kriz yarattı

Taraflar arasındaki en tartışmalı konulardan biri Birleşik Krallık toprağı olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır düzenlemesinin nasıl yapılacağı.

Taslak sözleşme geçen Aralık ayında taraflar arasında uzlaşılan konular temel alınarak hazırlandı ve belge henüz İngiltere'nin onayından geçmiş değil.

Barnier Brüksel'de yaptığı açıklamada "Bu müzakerelerin başarılı olmasını istiyorsak, hızlandırmalıyız" dedi.

Başbakan May, gümrük geçişleri ve sınır oluşturulmasına yol açacak öneriyi İngiltere'nin 'anayasal bütünlüğüne tehdit' olarak yorumladı.

AB'nin Brexit müzakereleriyle ilgili taslak raporda Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında gümrüksüz bir ara bölge planı İngiltere'nin tepkisini çekti.

Taslak sözleşmede Brexit sonrasında konuya çözüm bulunamaması halinde bir "son çare" olarak "bir ortak kurallar bölgesi" önerisi yapılıyor ve İngiltere'ye alternatif düzenleme bulunması çağrısı yapılıyor.

Barnier, bu önerinin İngiltere Başbakanı Theresa May ile Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti arasına tam bir sınır konulmasından kaçınmak için varılan uzlaşmayla uyumlu olduğunu söyledi ve İngiltere'nin ayrıntılı bir başka seçenek sunması halinde bundan vazgeçilebileceğini vurguladı.

AB yetkilisi İrlanda konusundaki anlaşmanın sonbahar aylarına dek yapılması gerektiğini de söyledi.

Taslak metinde "ortak kurallar bölgesi, içinde sınır olmayan, gümrük, katma değer vergisi, enerji, tarım, mamül ürünler ve diğer sektörleri kapsayan, malların serbest dolaşımının garanti altına alındığı yer" diye tanımlanıyor.

İrlanda ve Kuzey İrlanda arasındaki sınır düzenlemesi, İngiltere'nin iç siyasetini de yakından ilgilendiriyor.

Therasa May'in Muhafazakâr azınlık hükümeti, İngiltere'yle birlikten yana Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) oylarına bağımlı halde.