Brexit anlaşmasının ilk taslağı açıklandı

İngiltere Başbakanı May ise taslakta öngörülen İrlanda sınırı mevzusunun kabul edilemeyeceğini söyledi.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Londra ile ayrılık görüşmelerini yürütmekle görevlendirilen Michel Barnier, Brexit anlaşmasının ilk taslağını basına tanıttı.

Barnier, 29 Mart 2019’u gecesi AB’den çıkacak olan İngiltere’nin hangi koşullar altında AB’den ayrılacağının belirlendiği taslağı açıklarken, “Bu müzakerelerde başarılı olmak istiyorsak, ki ben başarılı olmasını istiyorum, o zaman hızlanmamız gerekiyor” dedi.

120 sayfa uzunluğundaki 168 maddeden ve protokollerden oluşan metinde 30 Mart 2019 ile 31 Aralık 2020 arasındaki dönemin bir geçiş dönemi olacağından bahsediliyor.

Taslağa göre, AB hukuku 31 Aralık 2020 tarihinde son bulacak olan geçiş sürecinin sonuna kadar İngiltere’de geçerli olacak. Ancak İngiltere bu süre zarfında kurumsal haklardan faydalanamayacak ve politika oluşturma süreçlerine dahil olamayacak.

“Ortak mevzuat alanı”

Metinde bulunan en tartışmalı konu Birleşik Krallık toprakları içerisinde yer alan Kuzey İrlanda ile AB üyesi olan İrlanda Cumhuriyeti arasında görünmez bir sınırın nasıl oluşturulacağı ile ilgili.