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Brexit için ikinci referandum talebi

15.04.2018 17:58 | Son Güncelleme

İngiltere'de Avrupa Birliği ile varılacak nihai üyelikten ayrılma anlaşmasının referanduma sunulması için kampanya başlatıldı.

Kampanyayı düzenleyenler anlaşma konusunda son sözü halkın söylemesi gerektiği görüşünde.İngiltere'de Avrupa Birliği'nden çıkılmasına karşı olan bir grup, "Halkın Oyu" adı altında bir kampanya başlattı. Kampanyaya destek verenler arasında İngiltere'nin AB üyesi olarak kalmasını isteyen siyasetçiler, ünlüler ve iş dünyasının önde gelen isimleri yer alıyor.

Grup, AB'den ayrılmadan önce varılan nihai anlaşmanın tekrar halk oylamasına sunulmasını talep ediyor. Kampanyaya destek verenler varılacak anlaşmada son sözü halkın söylemesi gerektiğini savunuyor.

May ikinci referandum önerisine karşı çıkıyor

Brexit referandumu sonrası Başbakanlık koltuğunu üstlenen Theresa May ise ikinci bir referandumun gündemde olmadığını yineledi.

İngiltere Liberal Demokrat Parti sözcüsü Tom Brake ise yaptığı bir açıklamada 2016 yılında yapılan Brexit referandumuna katılmayan gençlere fikirlerini beyan edebilmeleri için ikinci bir şansın daha verilmesi gerektiğini belirtti. Yeşiller Partisi Eş Başkanı Caroline Lucas da verilecek kararın çok önemli olduğunu ve bu nedenle kararın yalnızca siyasetçiler tarafından verilmesinin doğru bulmadığını belirtti.

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İngiltere'nin AB'den ayrılmasına ilişkin sürecin 2019'da tamamlanması hedefleniyor. İngiltere'nin AB'den ayrılma koşullarına ilişkin nihai anlaşmanın da Ekim ayına kadar tamamlanması isteniyor. Anlaşmanın İngiltere'deki parlamento tarafından onaylanması gerekiyor.

2016'da düzenlenen referandumda İngilizlerin yüzde 51,9'u AB'den ayrılma yönünde, yüzde 48,1'i de birliğe üyeliğin devam etmesi yönünde oy kullanmıştı.

dpa/NS,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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