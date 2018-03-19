Brexit Müzakerelerinde Önemli Adım

Avrupa Birliği ve İngiltere, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkması için yürütülen Brexit müzakerelerinde önemli bir ilerleme sağlandığını belirttiler ancak İrlanda sınırıyla ilgili bir dönüm noktası olmadığını kaydettiler.

İngiltere’nin 2019 Mart ayında Avrupa Birliği’nden ayrılması öngörülüyor bunun için görüşmelerin bu sonbahar mevisiminde parlamentoların onayı için sona ermesi gerekiyor.

Avrupa Birliği müzakere şefi Michel Barnier, düzenli bir ayrılış için büyük bir bölümü geride bıraktıklarını söyledi.

Barnier, gece gündüz çalışan müzakerecilerin önemli ölçüde uzlaştıklarını belirtti.

Barnier, iki tarafın İngiltere Avrupa Birliği’nden çıktıktan sonra geçis süreci konusunda da uzlaştığını vurguladı.

İngiliz temsilci David Davis de nihai anlaşma için önemli bir adım atıldığını vurguladı.

Davis uzlaşılan metnin Avrupa Birliği liderlerinden de destek göreceğine emin olduğunu söyledi.

Barnier de İngiltere’nin Avrupa Birliği kurallarına uymaya devam etmesi gerektiğini söyledi ve Avrupa Birliği’nin tek pazar ve gümrük birliğinden faydalanması gerektiğini kaydetti.

Davis, uluslararası anlaşmaların şimdi olduğu gibi Mart 2019’dan sonra da İngiltere’ye geçiş döneminde uygulanmaya devam edeceğini belirtti.

İki taraf da İrlanda’yla açık sınır için görüşmelerini yoğunlaştırma kararı aldı. İrlanda Avrupa Birliği üyesi, Kuzey İrlanda ise İngiltere’nin bir parçası.