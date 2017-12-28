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Brezilya AB’ye balık ihracatını askıya alıyor

DÜNYA HABERLERİ | 28.12.2017 17:51 | Son Güncelleme 6 saat önce

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Aralık (DHA) – Brezilya Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği'ne balık ihracatının 3 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçici olarak askıya alınacağını duyurdu.

Xinhua haber ajansında yer alan habere göre bakanlık AB'nin Brezilya'dan balık ithalatını durdurması endişesiyle önlem amaçlı olarak bu kararı aldı.

AB Eylül ayında Brezilya balıkçılık sektöründe bir denetleme yapmış, yabani balık ve çiftlik balığı avlarını birbirinden ayrı gerçekleştirmediği için sektörü eleştirmişti. Brezilya balık ihracatını askıya aldığı bu süre içinde AB'nin vurguladığı bu soruna bir çözüm bulmaya çalışacak.

Bakanlığa göre Brezilya Ocak'tan Kasım'a 2017 yılında 21.8 milyon dolar değerinde balık ihracatı gerçekleştirdi.

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