Brezilya'da belediye meclisi üyesi silahlı saldırıda öldürüldü

Polis yetkilileri, saldırıda 38 yaşındaki Franco'nun kafasına 4 merminin isabet ettiğini, Franco'nun yanı sıra aracın sürücüsü Anderson Pedro Gomes'in de hayatını kaybettiğini belirtti.
Savunma Bakanı Raul Jungmann, Franco'nun öldürülmesiyle ilgili, federal polisin de soruşturmaya yardım edeceğini söyledi.
BİNLERCE KİŞİ PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLEDİ
Franco'nun öldürülmesinin ardından Rio de Janeiro'da binlerce kişi sokaklara çıkarak protesto gösterisi düzenledi.
Franco, sosyal medya hesabından hafta sonu yaptığı açıklamada, kentteki polis şiddetini eleştirmişti.
Brezilyalı düşünce kuruluşları, Rio'da 2016'da polisin düzenlediği operasyonlarda 925, 2017'de ise binin üzerinde kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.
(AA)
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