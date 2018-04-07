Brezilya Da Silva'nın Teslim Olmasını Bekliyor

Yolsuzluk suçlamasıyla 12 yıl 1 aylık hapis cezası onanan Brezilya eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula Da Silva, verilen teslim olma süresini ihlal etti. Geceyi Metal İşçileri Sendikası’nda geçiren Da Silva, teslim olacağını bugün açıkladı.
Da Silva tutuklama kararı sonrası yaptığı ilk açıklamada, masum olduğunu ve başkanlık seçimlerine katılımını engellemek için ceza verildiğini savunmayı sürdürdü. Destekçilerine seslenen eski devlet başkanı, ne zaman ve nerede polise teslim olacağını söylemedi.
Da Silva siyasi kariyerine, Metal İşçileri Sendikası’nda başlamış, 1975’te sendika başkanı seçilmişti. Sendika binasına girerken, polisin Da Silva’yı tutuklama girişimini ise destekçileri ve İşçi Partisi üyeleri engelledi.
Eski devlet başkanı, devlete bağlı petrol şirketi Petrobras'ın ihalelerini kazanabilmesi için bir inşaat şirketinden rüşvet olarak villa aldığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmıştı.
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