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Brezilya eski Devlet Başkanı Lula cezaevinde

08.04.2018 15:11 | Son Güncelleme

Yolsuzluk suçundan 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Brezilya eski Devlet Başkanı Lula, cezaevinde.

Brezilya eski Devlet Başkanı Lula cezaevinde

Lula’ya federal polise teslim olması için 24 saat süre tanınmıştı.Brezilya'da Cumartesi günü polise giderek teslim olan eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula de Silva 15 metrekarelik bir hücrede cezasını çekmeye başladı.

Hakkındaki 12 yıl bir aylık hapis cezası ülkedeki en üst düzey mahkemece de onaylanan Lula’nın gönderildiği cezaevi, eski devlet başkanı dâhil birçok siyasetçi ve iş insanı hakkında yürütülen "Car Wash'' (Oto Yıkama) soruşturmasının başlatıldığı Curitiba kentinde yer alıyor. Lula'nın polis helikopteriyle getirildiği cezaevinin önünde bekleyen göstericilere polis, göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çıkan olaylarda sekiz kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Lula teslim olmak üzere polise giderken aracının etrafını çevreleyen binlerce destekçisi ''Teslim olma, burada kal Lula!'' sloganları atmıştı.

Rio de Janeiro, Sao Paulo ve Brezilya’nın diğer şehirlerinde de Lula yanlısı ve karşıtı gösteriler düzenlendi.

Brezilya'nın yakın siyasi tarihinde benzer yolsuzluk suçlamalarının yöneltildiği başka devlet başkanları da olmasına karşın, Lula yolsuzluk suçlamasından mahkûm edilen ve cezaevine gönderilen eski ilk devlet başkanı olma özelliğini taşıyor.

Seçimlerin favorisiydi

Hakkındaki suçlamaları reddeden Lula, söz konusu yargı kararlarının Ekim'deki başkanlık seçimine katılmasının önlenmesi amacıyla verildiğini iddia etmişti. Son anketler Lula'nın yüzde 36'lık oy oranıyla seçimin favorisi olduğunu gösteriyor.

Lula, devlete bağlı petrol şirketi Petrobras'ın ihalelerini kazanabilmesi için OAS adlı mühendislik şirketinden 1 milyon dolar değerinde rüşvet aldığı gerekçesiyle 10 yıla yakın hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu ceza Ocak ayında temyiz mahkemesi tarafından 12 yıl 1 aya çıkarılmıştı.

Lula'nın hapse girmemek için yaptığı itiraz, geçen Perşembe günü Yüksek Mahkeme tarafından 5'e karşı 6 oyla reddedilmişti.

DW,AFP/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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