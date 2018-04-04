Brezilya Genelkurmay Başkanı'ndan Twitter'da 'Lula' mesajı: Kimse cezadan muaf olmamalı

Brezilya Genelkurmay Başkanı General Eduardo Villas Boas, Yüksek Mahkeme'nin, hakkında 12 yıla yakın hapis cezası bulunan eski Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın temyiz sürecinde serbest olup olamayacağı konusundaki kararı öncesi Twitter hesabından açıklama yaptı.

General Eduardo Villas, Lula'nın cezadan muaf olmaması, yani hapse girmesi gerektiği mesajını verdi.

Brezilya Yüksek Mahkemesi bugün toplanarak, hakkında yolsuzluk suçlamasıyla 12 yıl hapse hükmedilmiş olan Lula'nın, aleyhteki itirazları karara bağlanıncaya kadar özgür kalıp kalamayacağına karar verecek.

Twitter'daki onaylanmış resmi hesabından mesaj veren General Boas ise ordunun "her yurttaş gibi cezasızlığa karşı, anayasaya, sosyal barış ve demokrasiye ise saygılı olduğunu" söyledi.

General Boas ayrıca ordunun anayasa ile kendisine verilen görevlere bağlılığından da söz etti.

Boas, "Brezilya'nın bugün içinde bulunduğu koşullarda, kimin gerçekten ülkenin iyiliğini istediğini, kimin ise sadece kişisel çıkar peşinde olduğunu sorgulamak, kurumlara ve vatandaşlara düşüyor" diye yazdı.