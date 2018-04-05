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Brezilya Yüksek Mahkemesi: Eski devlet başkanı Lula'nın hapis cezası ertelenmemeli

05.04.2018 06:59 | Son Güncelleme

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın yolsuzluk suçlaması yüzünden aldığı 12 yıl hapis cezasının ertelenmesi talebini reddetti. Bu yıl düzenlenecek başkanlık seçimlerinde en çok destek verilen isim olarak ortaya çıkan Lula, ülkenin en popüler liderlerinden. Hapse girmesi aday olmasını engelleyebilir.

Brezilya Yüksek Mahkemesi: Eski devlet başkanı Lula'nın hapis cezası ertelenmemeli

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın yolsuzluk suçlaması yüzünden aldığı 12 yıl hapis cezasının ertelenmesi talebini reddetti.

6'ya 5 oyla alınan karara göre ülke tarihinin en popüler liderlerinden olan solcu Lula'nın hapse girmesi gerekebilir.

Lula'nın ülkede bu yıl düzenlenecek başkanlık seçimlerine aday olması söz konusuydu.

Düzenlenen anketlerde başkanlığı kazanacak isim olarak en çok Lula'nın ismi öne çıkıyor.

Başkanlık seçimlerinin Ekim ayında düzenlenmesi bekleniyor.

İşçi Partisi'nin eski lideri olan Lula'nın ismi, devlete ait petrol şirketi Petrobras etrafında dönen rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla beraber anılıyor.

Lula'nın en büyük destekçilerinden eski devlet başkanı Dilma Rousseff de suçlamaların odağında.

İkili suçlamaları reddederken ülkenin zengin oligarklarının komplosuna maruz kaldıklarını öne sürüyor.

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