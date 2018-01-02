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Brezilya’da 99 Mahkum Hapishaneden Kaçtı

02.01.2018 23:09 | Son Güncelleme 1 saat önce

Goias eyaletinde bulunan bir hapishanede iki rakip çete arasında çıkan kavga sonrasındaki isyanda 9 kişi öldü, 14 kişi yaralandı, 99 mahkum hapishaneden kaçtı.

Brezilya'da bir hapishanede çıkan isyanda, 9 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Yetkililer 99 mahkumun hapishaneden kaçtığını belirtti.

Yaklaşık iki saat süren isyan Brezilya'nın Goias eyaletinde çıktı.

Eyaletin Kamu Güvenliği ve Tutukevleri Birimi, isyanın iki rakip çete üyeleri arasında çıkan kavga sonrası başladığını söyledi. Saldırgan grup, bastıkları koğuşta yatakları ve öldürdükleri mahkumları ateşe verdi.

Polis yetkilileri, isyan sırasında kaçan 242 mahkumdan 143'ünü yakaladıklarını söyledi. 130 mahkumsa isyan bittiğinde kendi istekleriyle teslim oldu.

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