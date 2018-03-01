Brezilya'da Amazon ormanlarını koruma kanunu gevşetildi

Yüksek Mahkeme, Amazon ormanlarının korunması kanununda yapılan tartışmalı değişikliği onayladı.

Geçmişte ağaç kesmiş olan toprak sahiplerine af getiren yasa değişikliğine çevreciler büyük tepki gösteriyor.

Çevreciler 2012'de kabul edilen orman koruma yasasında yapılan revizyonun, dünyanın en büyük yağmur ormanının yasa dışı tahrip edilmesinin önünü açacağını belirtiyor.

Çiftçiler ise değişikliğin üreticilere ekonomiyi büyütmek için gerekli güveni vereceğini savunuyor.

Milyonlarca kilometrekaresi Brezilya sınırları içinde olan Amazon ormanlarında toprak sahibi olanlar, 1965'te kabul edilen yasalara göre topraklarının belli bir bölümünü orman olarak korumak zorunda.

Bu oran yüzde 20 ile 80 arasında değişiyor. Ancak Yüksek Mahkeme'nin onayladığı kaun değişikliği ile bu oranları değiştirmek kolaylaşacak.

Orman aynı zamanda hâlâ keşfedilmekte olan birçok bitki ve hayvan türüne de ev sahipliği yapıyor.

Kanun değişikliğinde neler var?

Değişiklikle birlikte yeniden ağaçlandırılması gereken alanın büyüklüğü 290 bin kilometrekare küçültüldü. Bu, İtalya'nın yüzölçümüne eşit.